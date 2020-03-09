Korkutan kaza!

Bu sabah saat 06:45 sıralarında, Kazım Özemre (E-37), yönetimindeki KV 240 plakalı araç ile Gönyeli çemberinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu orta refüje çarpıp takla atmıştır.
Polis Basın Subaylğı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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