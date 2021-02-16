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Koronavirüs Sürecinde “Tele Sağlık Platformu” Hayata Geçirildi

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Koronavirüs Sürecinde “Tele Sağlık Platformu” Hayata Geçirildi
Koronavirüs Sürecinde “Tele Sağlık Platformu” Hayata Geçirildi

Sağlık Bakanlığı himayelerinde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliği ile kurulan Tele Sağlık Platformu’nun, Covid-19 salgını nedeni ile hastanelerdeki yoğunluğu azaltarak doktor ve sağlık çalışanlarını korumak, aynı zamanda halka, hastaneye gitmeye gerek kalmadan belli ölçüde sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, hastalar, ihtiyaç duydukları branştan ‘0533 878 1022’ numaralı çağrı merkezini arayarak ‘Akıllı Randevu Sistemi’ üzerinden randevu alabilecek.  Hastalar, daha sonra, randevularının gün ve saatinde ilgili doktor ile BiP uygulaması’ üzerinden uzaktan görüntülü konuşabilecek.

HİZMET ALINABİLECEK BRANŞLAR

Tele Sağlık hizmeti kapsamında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Gazimağusa Devlet Hastanelerinde toplamda 7 branş için randevu veriliyor. Randevu verilen branşlar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde Onkoloji, Kulak Burun Boğaz ve Nefroloji, Gazimağusa Devlet Hastanesinde ise Genel Cerrahi, Dahiliye, Kardiyoloji ve Çocuk Polikliniği olarak hizmete başladı. Randevuların, hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 0533 878 1022 numaralı çağrı merkezi üzerinden, 15 dakika aralıklarla sisteme tanımlanarak, doktor ismi bazında değil, branş bazında verildiği kaydedildi.  

Tele Sağlık hizmeti üzerinden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesinin ilgili polikliniklerinden hafta arasında uygun saatler için randevu alınabileceği bildirildi.

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