Nijerya açıklarında, 23 Ocak’ta korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Nijerya’da sağlık kontrolünden geçirilen denizcilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

23 Ocak sabahı, personeli Türk şirket tarafından sağlanan, Liberya bandıralı ‘Mozart’ adlı gemiyi basan korsanlar 15 kişiyi rehin alarak gemiyi terk etmişti. Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov öldürülmüştü. Gemi, dördüncü kaptan Furkan Yaren ve iki personelle Gabon’un Port-Gentil kentine ulaşmıştı.

Yabancı bir şirkete ait, personelin Türk bir şirket tarafından sağlandığı gemi limana demirlemişti. THY’ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na getirilen İsmailov’un cenazesi 27 Ocak’ta ülkesi Azerbaycan’a yollanmıştı.

Geminin işletmesini yürüten Boden Denizcilik, 28 Ocak’ta, kaçırılan 15 Türk denizciyle iletişim kurulduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı. Denizcilerin kurtarılması için ilgili şirket ve ülkelerle işbirliği yapıldığı açıklanmıştı.