Köse:''Lütfen saklanmayın''

Karantina Hemşiresi Oğuz Köse sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı

Karantina Hemşiresi Oğuz Köse sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Köse'nin açıklaması şu şekilde:

Karantinada Saat Sabahin 06:15'i

Bizimde İçimiz yanıyor!!

icimiz KAN AGLIYOR!!!

BITIYORUZ... TUKENIYORUZ...

Corona virüsüne karşı vermiş olduğumuz mücadelede bir noktada biz de caresiz kaliyoruz..

Yavas yavas tükeniyoruz,

Savaştiğımız Mücadele verdigimiz virüsün hala daha Tedavisi Olmadığını herkes cok iyi biliyor ,

Rahatsizlanip bile bile kendini saklamak,

Tibbi bakima geç kalmak,

istemediğimiz en ağır sonuçları doğurabiliyor,

Saklanmayın be arkadaş,

Gizlenmeyin Ne olur kardeşim!

Yalvarıyorum size annelerimiz, babalarımız..

Etmeyin, eylemeyin dostum..

Biz sağlık çalışanlarının da canı yanıyor.

Biz de üzülüyoruz.

Her kaybettiğimiz hastada biz de harab oluyoruz....Tükeniyoruz..

İlk günden beri yalvarıyoruz.

"Basit bir griptir geçer!!

Benim bünyem güçlüdür,

bana bir şey olmaz" demeyin diye yalvardık,

Tekrar tekrar anlattık.

ciddiyetini anlamanız için.. ANLATMAYA da devam edeceğiz.

Korunma yöntemlerini söylemekten dilimizde tüy bitti.

Sevdiklerimizi üzmeyelim diye enerjimiz tükenene kadar anlattık yazdık,çizdik.

Ama görünen o ki

olmuyor, olmuyor, olmuyor..

Temaslı mısın arkadaş,

Lütfen saklanma.

Annen için, baban için, ailen sevdiklerin için saklanma.

Sana bir şey olmayabilir ama en sevdiğin senin yüzünden Hayatından olabiliyor.

Bir Kez Daha uyaralım,

Corona hastalığının belirtileri,

En yaygın görülen bu semptomlara DIKKAT:

Ateş,

kuru öksürük,

yorgunluk,

Daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı,

boğaz ağrısı,

ishal,

konjunktivit,

baş ağrısı,

Tat alma veya koku duyusunun kaybı,

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı,

göğüs ağrısı veya göğüste baskı,

konuşma veya hareket kaybı,

Belirtileri gördüğünüz andan itibaren lütfen en yakin sağlık kuruluşuna gidip testinizi yaptırın ki..

Geç olmasın... .

Gec Kalınmasın...

Biz sağlık çalışanları da erken zamanda mudahalelelerimizi yapabilelim.

sizleri sağlığınıza kavuşturup yuvalarınıza kavuşmanız için mücadelemizde başarılı olabilelim.

#hepbirliktebasaralim

#hepbirlikteyenelim

Sağlıkla kalmanız dileğiyle..

Oğuz KÖSE