Kraliçe 2. Elizabeth 93 yaşında: 150’den fazla Başbakan gördü

93 yaşına giren Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta olduğu süre içinde 13'ü İngiltere'de olmak üzere kendisini hükümdar kabul eden ülkelerde 150'den fazla başbakan gördü.

93 yaşına giren Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta olduğu süre içinde 13'ü İngiltere'de olmak üzere kendisini hükümdar kabul eden ülkelerde 150'den fazla başbakan gördü.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor ya da daha çok bilinen adıyla Kraliçe 2. Elizabeth bugün 93. yaşını kutluyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre içinde Winston Churchill'den Theresa May'e kadar toplam 13 İngiliz başbakanı gördü. 2. Elizabeth, İngiltere'nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine'nin de aralarında olduğu irili ufaklı bir dizi ülkenin de hükümdarı konumunda. Bütün bu ülkeler dikkate alındığında Elizabeth döneminde başbakanlık yapanların sayısı 150'yi geçiyor.

Kraliçe, 1952'de tahta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi. ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreni televizyondan canlı yayımlanan ilk kraliyet taç giyme töreni olmuştu.

Kraliçenin tahtta kaldığı süre içinde Soğuk Savaş'a başlayıp biterken Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı.

Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere iki kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi.

6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.

Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırmıştı.

Kraliçe'nin tahtta kalma rekoru, en büyük oğlu 70 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın da İngiltere'de en uzun süredir tahtı bekleyen varis olmasına neden oldu.

Charles'ın ardından taht sırasında oğlu William ve torunu George bulunuyor.

Kraliyet ailesinin geçen yıl evlenen çifti Prens Harry ile Meghan Markle'nin de bu ay içinde ilk çocuklarını dünyaya getirmesi bekleniyor.