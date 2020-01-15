Kraliçe 2. Elizabeth'in Prens Harry açıklaması İngiliz basınında: 'Alışılmadık düzeyde kişisel bir mesaj'

İngiltere'de gazeteler, Kraliçe 2. Elizabeth'in Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilmek istediklerini açıklayan Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ile ilgili dünkü zirvenin ardından yaptığı açıklamaya geniş yer ayırdı

Gazeteler, Kraliçe'nin alışılmadık düzeyde kişisel bir mesaj yayınlayarak, gönülsüz de olsa torununun kararına destek verdiğini yazdı.

Kraliçe 2. Elizabeth bundan sonrasına yönelik atılacak adımları değerlendirmek üzere dün Sandringham'daki özel konutunda Prens Harry, babası Galler Prensi Charles ve ağabeyi Cambridge Dükü William'ın da katıldığı bir toplantı yaptı.

Kraliçe 2. Elizabeth toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Ailem ve ben Harry ve Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat yaratma arzusunu tamamen destekliyoruz" dedi ve yaşananların ailesinin çözmesi gereken karmaşık konular olduğunu söyledi.

Guardian gazetesi, dün yapılan toplantıyı "tarihi olarak" nitelendirdi ve yapılan açıklamayı "kişisel ve gayrıresmi olarak" tanımladı.

Gazete, "Çiftten hiç alışılmadık bir şekilde dük ve düşes olarak değil, sadece Sussexler ve ilk isimleriyle bahsedilmesi ikilinin gelecekte kraliyet unvanlarını tutmaya devam edip etmeyeceğiyle soru işaretleri doğurdu" dedi.

The Times gazetesi de benzer şekilde, açıklamada, Sussex Dükü ve Düşesi'nden "Harry ve Meghan" olarak bahsedilmesinin "sıra dışı" olduğunu ve bunun açıklamanın "samimi tonuna uygun olduğunu" belirtti.

Times: Altı cümlelik açıklamada toplam sekiz kez aile kelimesi geçiyor

Gazete, cümle cümle incelediği açıklamada Kraliçe 2. Elizabeth'in hangi mesajları verdiğini yorumladı.

Haberde, altı cümlelik açıklamada dördü ilk iki cümlede olmak üzere, toplam sekiz kez aile kelimesinin geçtiğine dikkat çekildi.

Kraliçe'nin torunu ve eşine karşı "anlayışlı ve sevgi dolu yaklaşmak" istediği vurgulandı.

Gazete, yapılan açıklamaya rağmen, çiftin kraliyet unvanlarını koruyup korumayacakları ve Cornwall Dükalığı'ndan Prens Charles'a ait olan mülklerin gelirlerini almayı sürdürüp sürdürmeyecekleri gibi soruların yanıtlanmadığına dikkat çekti.

Prens Harry ve Meghan Markle, kendi websitelerinde Cornwall Dükalığı'ndaki mülklerden gelen ödemelerin toplam gelirlerinin yüzde 95'ini oluşturduğunu söylüyor.

Daily Telegraph da açıklamanın alışılmadık düzeyde kişisel olduğunu belirten bir diğer yayın organı.

Gazete başyazısında, Kraliçe'nin açıklamasıyla konunun bir aile meselesi eksenine iyice oturtulduğunu belirtti.

Başyazıda, "Tahta çıkış sırası William ve çocukları üzerinden kurulduğuna göre, burada Anayasal bir sıkıntı yok. Bu, bir aile meselesi ve Sandringham'daki görüşmenin bir amacı da uzlaşı sağlamaktı. Geleceğe dönük olarak aile bağlarının hatırı için bu uzlaşının sağlanmış olduğunu umalım" denildi.

Daily Mail: 90 dakikalık duygusal zirveden sonra tarihi açıklama

Tabloid basının önde gelen gazetelerinden Daily Mail da "tarihi düzeyde kişisel bir açıklama" olarak nitelendirdi.

Gazeteye, Sandringham'daki "90 dakikalık duygusal zirvenin" ardından gelen bu açıklamanın Kraliçe'nin durumdan duyduğu üzüntüyü yansıttığını belirtti.

Gazete, "Kraliyet danışmanlarına, bir neslin tanık olduğu en büyük Kraliyet krizi olarak nitelendirilebilecek bu durumla ilgili bu haftanın sonuna kadar bir çözümle gelmeleri söylendi" dedi.

Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, geçen hafta içinde Instagram sayfaları ve websiteleri üzerinden yaptıkları bir açıklamayla, Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilmek ve bundan böyle yılın bir kısmını ABD ile Kanada'da geçirmek istediklerini söyledi.

Çift, Kraliyet Ailesi'nde "yenilikçi bir rol" üstlenmeyi ve "maddi bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmayı" planladıklarını belirtti.