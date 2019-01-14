Kraliçe Elızabeth’in Dr. Fazıl Küçük’e hediye ettiği makam arabası ve Dr. Küçük’ün silikon heykeli sergileniyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Millî Tarih Müzesi tarafından, Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi yarın saat 11.00’de AKM Kıbrıs Sanat Merkezi’nde açılacak.



YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 92 yerli sanatçının 165 özgün eseriyle hazırlanan sergide, Dr. Fazıl Küçük’ün tasvir edilmiş hiperrealist silikon heykeli, Kraliçe Elizabeth’in Dr. Küçük’e hediye ettiği ve Cumhurbaşkanı Muavini iken makam arabası olarak kullandığı “Austin Princess” marka araba da yer alacak.



Kıbrıs’ta ilk kez kullanılan hiperrealist silikon tekniği ile Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 1960 yıllarına ait portre resminden esinlenerek adına yapılan heykel, bire bir boy ve vücut yapısına göre 168+69+65 cm. ölçülerinde tasvir edildi.



Yüz, el ve saçlarında gerçek saçlarla kıllandırma tekniği kullanılan heykelde protez göz kullanıldı.



Özel bir teknikle makyajlandırılan heykel Dr. Küçük’e ait orijinal kıyafetler giydirildi. Heykelin dayanıklılığını artırmak için iklim şartlarına uygun özel silikon kullanıldı.



Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele temalı sergide sergilenecek eserler arasında yağlı boya ve akrilik tablolar, seramik/heykel çalışmalar, üst üste bindirme tekniği ile hazırlanan tarihi fotoğraflar, kolaj, video grafik, dijital illüstrasyon, dijital baskı ve linol baskı teknikleri ile hazırlanmış eserler bulunuyor.



Dr. Fazıl Küçük anısına yapılan hiperrealist silikon heykel, Kıbrıs Milli Tarih Müzesi’nde Kıbrıs Türk toplumunda iz bırakmış kişilerin sergileneceği heykellerin ilki oldu.



YDÜ açıklamasında, Kıbrıs Türk toplumunun belirleyeceği Kıbrıs toplumuna yön veren, iz bırakan hâli hazırda yaşayan ve hayata veda etmiş şahsiyetlerin heykellerinin de yapılarak Kıbrıs Milli Tarih Müzesinde sergileneceği bildirildi.



Kıbrıs Millî Tarih Müzesinde sergilenecek heykelleri belirlemek için yapılan anket çalışması ise devam ediyor.

Ankete www.neu.edu.tr web adresine girerek katılım yapılabiliyor.