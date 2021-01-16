Kritik saatler yaşanıyor, "Sağlık Üst Kurulu" istifa edebilir!

Sağlık Üst Kurulu aldığı kararların uygulanmaması durumunda İSTİFA edebileceği konuşuluyor.

DETAY ÖZEL HABER

Sağlık Üst Kurulu’nun ülkede son günlerde tırmanan vaka sayılarına tedbir olarak aldığı kapanma/ kısmi kapanma kararlarının uygulanmasını istiyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Kurulun aldığı kararların uygulanması için yoğun çaba içerisinde olduğu da öğrenildi.

DÜN AKŞAM GERGİNLİK OLDU İDDİASI

Dün akşam, Üst Kurul – Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Başbakan Ersan Saner üçgeninde yaşanan kriz henüz aşılamadı. Kapanma konusunda kararlı olan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ile kabinedeki diğer bakanlar arasında ciddi bir gerilim yaşanıyor.

Hükümet ortakları ile özellikle Başbakan Ersan Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz kapanma konusunda, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin yaklaşımını onaylamadıkları belirtiliyor.

KRİTİK BAKANLAR KURULU

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yeni kararlarının açıklanması beklenirken, Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nu acil olarak toplantıya çağırdı.

14 GÜN KAPANMA GÜNDEMDE

15 Ocak saat 00 itibarı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yasaklar da kalkmış durumda. 14 günlük genel kapanma kararının gündemde olması nedeniyle, Başbakan Saner’in Bakanlar Kurulu’nu toplama kararı aldığı öğrenildi. Saat 15.00’de toplanacak olan Bakanlar Kurulu’nun gündeminde kapanma kararı var.