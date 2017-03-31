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KSP Gençlik Birimi Sekreterliği’ne Özdoğal getirildi

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KSP Gençlik Birimi Sekreterliği’ne Özdoğal getirildi
Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Gençlik Birimi Sekreterliği’ne Diren Özdoğal getirildi.

Diren Özdoğal, göreve seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, dünyadaki servet dağılımındaki adaletsizliğin her geçen gün büyüdüğünü, dünyayı yönetenlerin azami kâr uğruna işçi ve emekçi kitleleri her gün yeni savaşların, sefaletlerin ortasına ittiğini ve mücadeleyi sosyalizm bayrağı altında yürütmekten başka alternatifin olmadığını ileri sürdü.

KSP’den yapılan açıklamaya göre, Özdoğal, Kıbrıs’ta “kapsamlı çözüm için müzakereler” diye adlandırılan olgunun aslında büyüklü-küçüklü emperyalist devletlerin çıkar çatışmasından başka bir şey olmadığını, bu çatışmada kullanılan en büyük demagojinin yine etnik, milli ve dini farklılıklar olduğunu savundu.

Özdoğal sözlerini şöyle sonlandırdı:

“KSP Gençlik Birimi olarak ülkemizin ve dünyamızın işçi sınıfı önderliğinde emperyalist barbarlıktan kurtulması için kavgamız büyüyerek devam edecektir. Bizim gücümüz siyasetimizden gelmektedir.

Siyasetimiz, işçi sınıfını ve halkımızı zafere taşıyacak tek siyaset olan marksist-leninist siyasettir. Tüm işçi ve emekçi kitleleri bu siyaset etrafında örgütlenmeye çağırırız.”

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