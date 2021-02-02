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KSP krizden sermayedarları sorumlu tuttu

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Kıbrıs Sosyalist Partisi bir açıklama yayınladı
KSP krizden sermayedarları sorumlu tuttu

Kıbrıs Sosyalist Partisi bir açıklama yayınladı.KSP krizden sermayedarları sorumlu tuttu

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Krizin Sorumlusu Sermayedarlardır, Faturasını Da Onlar Ödemelidir!

 

Covid 19 virüs salgınında ipin ucu kaçmış durumda. Salgın kontrolsüz bir şekilde yayılıyor. Uzmanlar en az 3 hafta kapanalım derken,  hükümet edenler bir haftayla yetinelim diyor! Çünkü ellerinde üç hafta kapanmayı ekonomik olarak destekleyebilecek kaynak yok!

Sermayenin temsilcileri, tüm örgütleriyle kamuda görevli emekçi ve emeklilerden kesinti yapılarak, özel sektörün desteklenmesi için çağrı yapıyorlar. Krizin yükünü emekçilerin omuzlarına yüklemeye çalışıyorlar. 

Partimiz, işlerine gidemedikleri için gündeliklerini alamayan ve başka hiçbir yan geliri olmayan emekçilerimizin ve ailelerinin karşı karşıya kaldıkları devasa maddi sorunların üstesinden gelmek için hükümetin derhal kaynak yaratması için çağrı yapıyor!

 

Hükümete çağrımızdır; ülkemizde yeterli kaynak vardır!

1.Krizin faturasını emekçiler ödememeli.

 Derhal emekçilerden ve emeklilerden yapılan kesintiler iade edilmelidir.  

2. Krizin faturasını sermayedarlar ödemelidir.

Derhal servet vergisi kararı alınıp büyük sermayedarlardan servet vergisi adıyla ek bir vergi alınmalıdır.

3) ‘İyilik’ yapmayı sevdiği iddiasındaki EVKAF yönetiminin kullanılabilir tüm kaynakları da bu amaçla kullanılmalıdır.     

4) Bankaların ve büyük süpermarketlerin net gelirlerinden yüzde 10’luk bir kesinti yapılmalıdır.

5) Derhal pandemi öncesine yönelik tüm vergi borçlarına ödeme emirleri tebliğ edilmeli, bu vergiler tahsil edilmelidir.

6) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın yurtdışı görev yolluklarındaki 1 milyon 56 bin TL tutarındaki artışın tamamı ile Din İşleri Dairesi'nin bütçesine yapılan 3 milyon 751 bin TL’lik artışın tamamı; örtülü ödeneklerin, meclisteki siyasi partilerin aldığı maddi katkıların ve hiçbir iş yapmayan dış temsilciliklere ait bütçelerin en az yarısı da bu amaç için kullanılmalıdır.

7. Tüm büyük işletmelerin işten personel çıkarması yasaklanmalı ve bu işletmelerin pandemi sona erene kadar çalışanlarına minimum asgari ücret ödemeleri zorunlu kılınmalıdır.

8). Toplanacak kaynak işçilerin mali olarak desteklenmesi için direk işçilere ödenecek şekilde harcanmalıdır. Bu paranın pandemi süresince işinden atılan/ işine devam edemeyen ve ücret alamayan (kuzey veya güneyde çalıştığına, vatandaş olup olmadığına bakılmaksızın) işçilere, geçindirmek zorunda oldukları nüfus dikkate alınarak ve her halükarda asgari ücretten az olmayacak bir ödenek yapılması için hükümeti gereğini yapmaya çağırıyoruz.

9. Derhal güney-kuzey ortak kriz masası oluşturulmalı.

10. Güney'de çalışan kuzeyliler, kuzeyde çalışan güneyliler öncelikli olarak aşılanmalı ve işlerine devam edebilmeleri sağlanmalıdır.

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