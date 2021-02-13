KSP:''Gerçek Niyet İlhaktır ! ''

Kıbrıs Sosyalist Partisi bir açıklama yayınladı:

Gerçek Niyet İlhaktır!

Ankara’dan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'tan da TC Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, yerli işbirlikçileri Tatar ile Kıbrıs’ın geleceğine ipotek koyan, ülkemizin ve halkımızın geleceğini karanlıklara sürükleyecek olan açıklamalar yapıyorlar.

Kıbrıs sorununun çözümünde iki devletli çözümden başka seçenek olmadığını söylüyorlar.

Bu iddiayı ortaya atanlar art niyetlidir. Amaçları söylediklerinden çok daha farklıdır. Emperyalist Türk burjuvazisi, Anglo Amerikan emperyalizmi ile işbirliği içinde ve onun destek ve onayını alarak Kıbrıs'ın Kuzeyini ilhak etme planlarını hayata geçirmek niyetindedir.

1974 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyetini yöneten mali oligarşinin Kuzey Kıbrıs'ta izlediği politika, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra Hatay bölgesinde izlenen politikalar ve atılan adımlarla büyük benzerlikler göstermektedir. Niyet İlhaktır. Yıllardır adamıza yasa dışı nüfus taşınması, Kıbrıslı Rumlardan gasp edilen toprakların taşınan nüfusa uluslararası hukuka aykırı olarak tapulanması, yasa dışı nüfusa oy hakki sağlanması hep bu niyete yönelik planlı eylemlerdir. Uluslararası toplum da gözleri önünde cereyan eden bu olaylara ses çıkarmamakla yapılanları üstü kapalı bir şekilde de olsa desteklemektedir.

Anglo Amerikan emperyalizminin Kıbrıs için öngördüğü çözüm adamızın Türkiye ile Yunanistan arasında taksim edilmesi idi. Uluslararası güç dengeleri buna müsaade etmeyince ikiye böldükleri adamızda yarattıkları de facto durumu, statükoyu sürdürmeye hep birlikte devam ediyorlar. Emperyalist büyük güçler için şimdilik çözümsüzlük çözümdür politikası devrededir. Fakat Türk egemen sınıflarının niyeti fırsatını buldukları anda Kıbrıs'ın Kuzeyini ilhak etmektir.

Türkiye Cumhurbaşkanının bundan böyle “federasyon söz konusu olamaz” deyişi ve onun sadik işbirlikçisi Tatar'ın “federasyon tuzaktır” deyişi çok önemli bazı gerçekleri yüzümüze çarpmaktadır.

50 yıldan uzun bir süreden beri ‘Türk tezi’ olarak seslendirilen federasyonu tuzak ilan edenlerin gerçekte daha başından beri bu teze inanmadıkları ve bu tezi savunmadıkları açıktır.

Bu art niyetli siyasetin özeti şudur:

1. TC'nin Kıbrıs üzerindeki gerçek politikası HER ZAMAN TAKSİM idi. Federasyon oyalama taktiği, Rum-Yunan ikilisini köşeye sıkıştırmak amaçlı bir taktik idi.

2. Bu siyaset KT işbirlikçiler olmadan sürdürülemezdi. Bugüne kadar Kıbrıs Türk toplumunun liderliğini üstlenmiş tüm siyasiler bu art niyetli siyasetin işbirlikçileri ve parçaları oldular.

3. Bu siyaset UK-ABD-AB ve BM desteği, göz yumması olmadan sürdürülemezdi.

4. Kıbrıs Sosyalist Partisi açısından olay federasyon mu, iki devlet mi değil, Kıbrıs halkının anayurdunda barış içinde ve özgür bir ortamda insanca yaşama mücadelesidir.

Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak Kıbrıs halkını uyanık olmaya ve uzun erimli ve çok ciddi bir mücadeleye hazırlanmaya çağırıyoruz!

Kıbrıs halkı olarak ada topraklarımız üzerinde egemen, özgür ve bağımsız yasama iradesini koruduğumuza inanıyoruz. Ama bunun için inanç yeterli değildir. Bu inanç mücadeleye dönüşmedikçe, kendi kaderimizi kendi ellerimize almadıkça, kaderimizi “toplum liderleri” denilen emperyalist işbirlikçiler ve onların burjuva emperyalist partilerinin elinden almadıkça, emperyalist güçlerin bizler için çizdiği çerçevenin dışına çıkmadıkça, bu kötü geleceğe engel olamayacağız. Kıbrıs

halkı olarak egemenlik mücadelemizin öznesi biz olmazsak, bizim yerimize başkaları karar vermeye devam edecek! Bu duruma bir son vermeliyiz.

Adamızın iki yanında da barış ve federal çözüme karşı olan tüm burjuva siyasi partilerine, kurum ve kuruluşlara karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak Kıbrıs’ta tek taraflı veya ikili ilhak(TAKSIM) politikalarına şiddetle karşıyız. Türk egemen sınıflarının, Recep Tayyip Erdoğan’ın ve işbirlikçisi Tatar'ın iki devletli çözüm politikası dedikleri art niyetli siyaseti şiddetle kınıyoruz. Emperyalist Anglo Amerikan komplolarına boyun eğmemeye kararlıyız!

Ne Recep Tayyip Erdoğan, Ne de Ersin Tatar Kıbrıs Türk Toplumunu temsil edemez!

İki devletli çözüm siyaseti art niyetli bir siyasettir. Gerçek niyet ilhaktır!

İlhaka karşı mücadele etmeye kararlıyız!.

Yaşasın bağımsız, birleşik ve egemen Kıbrıs!