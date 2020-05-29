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KTAMS, Başbakanlık önünde İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmasını protesto edecek

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KTAMS, Başbakanlık önünde İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmasını protesto edecek
KTAMS, Başbakanlık önünde İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmasını protesto edecek

KTAMS, İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmasını bugün Başbakanlık önünde protesto edecek.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, bu konuda saat 10.00’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

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