KTAMS Başkanı Bengihan: “Ülkede belirsizlik ve endişe yaşanırken hükümet edenler seçim derdinde”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sağlık çalışanlarının ve halkın COVİD-19 nedeniyle belirsizlik ve endişe yaşadığını kaydederek, hükümeti tutarsızlık, öngörüsüzlük ve duyarsızlıkla suçladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sağlık çalışanlarının ve halkın COVİD-19 nedeniyle belirsizlik ve endişe yaşadığını kaydederek, hükümeti tutarsızlık, öngörüsüzlük ve duyarsızlıkla suçladı. Bengihan, “Ülkede, büyük bir belirsizlik ve endişe yaşanırken, hükümet edenler seçim derdine” dedi.

Bengihan, “Böyle zorlu bir süreçte çalışanlarını ve halkını görmezden gelenlerin oy istemeyi kendinde hak görmesi en basit tanımıyla haddini bilmezliktir” iddiasında bulundu.

“SÖZ VERİLDİ, MESAİLER HALA ÖDENMEDİ”

Güven Bengihan, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Sağlık fonundaki 30 milyon niçin pandemi hastanesi yapımında kullanılmıyor? Sayın Sağlık Bakanı halka açıklama yapmakla mükelleftir. Bayramın birinci günü Sağlık Bakanı’nın da bulunduğu ortamda Başbakan, mart, nisan ayı ek mesailerinin ağustos ayı içinde ödeneceğinin sözünü verdi, mesailer hala ödenmedi.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI TÜKENME NOKTASINDA”

Sürekli risk altında olmalarına rağmen sağlık çalışanlarına düzenli test yapılmadığını, hastanede yer kalmadığından otellere yatırılan pozitif vakalara mevsimlik işçilerin ve geçici hemşirelerin baktığını savunan Bengihan, 112 Hızır Servisi çalışanlarının yoğunluk nedeniyle tükenme noktasına geldiğini söyledi.