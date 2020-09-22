KTAMS Bugün 3 Dairede Grev Yapıyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “rotasyon üsulü çalışma” önerisine Bakanlar Kurulu’ndan yazılı olarak resmi bir yanıt almadıkları gerekçesiyle Trafik Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi'nde grev yapıyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Covid-19 bulaşının artması durumunda tüm kurumları kapatmak zorunda kalacakları ve kamusal hizmetlerin durma noktasına geleceği endişesi ile hükümete tüm çalışanların rotasyon üsulü ile çalışması önerisinde bulunduklarını ancak “hükümetin duyarsız ve sorumsuz bir şekilde davranmaya devam ettiğini” kaydetti.

Ülkenin tekrardan tamamen kapanma durumuna gelmemesi için doğru zamanda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Bengihan, “Hükümet bu konuda büyük bir umursuzluk ve ciddiyetsizlik gösteriyor” eleştirisinde bulundu.