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KTAMS: “Sağlık Çalışanlarının Ek Mesailerinin Ödenmemesi UBP-HP Hükümetinin Büyük Ayıbı”

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), verilen sözlere rağmen sağlık çalışanlarının ek mesailerinin ödenmediğini belirterek hükümeti eleştirdi.
KTAMS: “Sağlık Çalışanlarının Ek Mesailerinin Ödenmemesi UBP-HP Hükümetinin Büyük Ayıbı”

Sendika, pandemi sürecinin tüm yükünü çeken, hem fiziken hem de psikolojik olarak yıpranan sağlık çalışanlarının hakkının fazlasıyla ödenmesi gereken bir dönemde emeklerinin karşılığını dahi alamamalarının “UBP-HP Hükümetinin büyük ayıbı” olduğunu belirtti.

KTAMS, UBP-HP Hükümeti’nin seçim gailesine düştüğü için sağlık çalışanlarını unutmuş olabileceğini onlara her gün hatırlatma görevinin çalışanların örgütü olarak kendilerinin olduğunu ve bu görevlerini yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 pandemi sürecinde kendinin ve ailesinin sağlığı büyük risk altında iken gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlık personeline hak ettiği değeri UBP-HP Hükümetinin vermediğini savundu.

Güven Bengihan, sağlık personelinin gösterdiği fedakarlık karşısında “hakkınızı ödeyemeyiz” diyenlerin gerçekten de söyledikleri gibi kamu sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde çalıştıkları sürenin karşılığı olan ek mesai ücretlerini hâlâ ödemediklerini belirtti.

Bengihan, Başbakan Ersin Tatar’ın bayramın ilk günü Sağlık Bakanı’nın da bulunduğu ortamda “Nisan ayı ek mesailerinin Ağustos ayı içinde ödeneceği”; Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da tüm sendika başkanlarının bulunduğu bir toplantıda Ağustos ayının 15’ine kadar sendikaları görüşmeye çağıracağı ve ek mesailerin ödenmesiyle ilgili takvimlendirme yapacağı sözü verdiklerini kaydederek hiçbirinin yapılmadığını bildirdi.

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