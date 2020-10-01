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KTAMS yarın Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) sağlık çalışanlarının nisan ayından beri ödenmeyen ek mesaileri ile ilgili yarın saat 11.00’de Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.
KTAMS yarın Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) sağlık çalışanlarının nisan ayından beri ödenmeyen ek mesaileri ile ilgili yarın saat 11.00’de Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının nisan ayından beri ödenmeyen ek mesailerinin ödenmesi ile ilgili takvimlendirme yapılması için 15 Ağustosa kadar sendikaları toplantıya çağıracağı sözü vermesine rağmen Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sendikaları toplantıya çağırmadığını ve çalışanlara ödeme yapmadığını savundu.

Bengihan, verdiği sözü tutmadığını savunduğu Olgun Amcaoğlu’nu protesto etmek için sendikanın yarın saat 11.00’de Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacağını belirtti.

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