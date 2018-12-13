KTBB heyeti Macaristan’da temaslarda bulundu

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyet Macaristan’da temaslarda bulundu.

KTBB heyeti, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki temasları kapsamında milletvekilleri ve belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi, istişarelerde bulundu.

KTBB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Budapeşte Temcilcisi Selda Çimen ile bir araya gelen heyet, Tapolca Belediye Başkanı Dobó Zoltàn, Meclis üyesi Samu Tamás ve Kosd Belediye Başkanı Kürdi Ferenc ile de görüştü.

Macaristan parlamentosunu da ziyaret eden KTBB heyeti, Macar milletvekilleri Tokodi Marvell, Farkas Gergely ve Macaristan’ın Avrupa Konseyi üyesi Samu Tamás ile görüştü.

Heyet ayrıca, belediyeler arası tecrübe paylaşımı konusunda görüş alışverişi ve uygulamalarla ilgili bilgi edinme olanağı da buldu.

KTBB Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın başkanlığındaki heyette; Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Uluslararası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle yer aldı.