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KTEZO 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı: Başkan Mehmet Ali Ardıç

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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın 14. Olağan Genel Kurulu’nda üç yıllık faaliyetler değerlendirildi. Başkan Mehmet Ali Ardıç, esnaf ve üreticilere sokakta olmaya hazır olmaları çağrısında bulundu.
KTEZO 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı: Başkan Mehmet Ali Ardıç

Genel Kurulda yeni Oda Meclisi ve Denetleme Kurulu üyeleri de belirlendi.

Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

KTEZO'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurulda Divan Başkanlığına Erdoğan Ağdelen ve divan sekreterliklerine Gülden Çağlıoğlu ve Kezban Esengül seçildi. Divanın oluşumundan sonra kürsüye gelen Başkan Mehmet Ali Ardıç açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Son 3 yılın önemli çalışmaları arasında deprem dayanışmasının olduğunu belirten Ardıç, Mağusa’da yeni çıraklık okulu açma ve kooperatifçiliğin yeniden ayağa kalkmasında odanın rolüne dikkat çekti. Ardıç, en çok eylemliliği gerçekleştirenin Mağusa’dan Lefkoşa’ya Girne’ye KTEZO’nun olduğunu ve önümüzdeki döneme ilişkin olarak da esnaf, zanaatkara ve üreticiye yeniden sokakta olacakları için hazır olmaları mesajını verdi.

Açılış konuşmasının ardından Odanın 3 yıllık faaliyet, çalışma, proje ve eylemliliklerini içeren film gösterimi gerçekleşti. Daha sonra kurum, kuruluş ve örgütlerden Genel Kurul için gönderilen dayanışma mesajları okundu.

Yine dayanışma mesajları çerçevesinde Genel Kurulda hazır bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay kürsüye gelerek Genel Kurulu selamladılar.

Gündem sırasına göre, Odanın 3 yıllık Mali Raporu ve Çalışma Raporları okundu ve üyelerin oy birliği ile aklandı.

Mali Rapor ve Faaliyet Raporu ile ilgili söz alan Genel Koordinatör Hürrem Tulga, özellikle çıraklık okullarına katkılar yanında, üretimin desteklenmesi için oda tarafından kooperatiflere sağlanan ve mali rapora da yansıyan ciddi miktardaki kaynağa dikkat çekti. Konuşmasında 24 sayfalık Çalışma Raporuna da değinen Hürrem Tulga, gerçekleştirilmiş olan ayni zamanda hedef olarak ortaya konan çalışma alanı ve projelerin altını çizdi. Hürrem Tulga bir çok hedefi gerçekleştirdiklerini ancak gerçekleştirilemeyen pek çok hedefin de hala önlerinde olduğunu ve gerçekleştirilemeyenlerin de yeterince el birliği ve dayanışma gösterilmediğinden dolayı olduğunu vurguladı. Son olarak esnaf, zanaatkar ve üreticiye seslenen Hürrem Tulga; “Bileceğiz ki başarının da sorumluluğu bizdedir, başarısızlığın da sorumluluğu bizdedir” dedi.

Gündemin devamında Divan Başkanı,Genel Kurula altı ilçeden üye sayısına göre oluşan 50 kişilik Oda Meclisi ve 6 kişilik Denetleme Kurulu adaylarını okudu.

Tam sayı olduğundan dolayı üyelerin onayına sunulan oda meclisi ve denetleme kurulu şu isimlerden oluştu:

Lefkoşa: Hürrem Tulga, Metin Oral, Süleyman Güçlüsoy, Ömer Acun, Eyüp Çiftçi, Murat Çeliktaş, İbrahim Kahya, Murat Çepik, Latife Salihoğlu, Hasan Çağlıoğlu, Turan Yıldırım, Gökhan Yıldız, Mustafa Sakallı, Hüseyin Kurd, Salih Ulaş, Mehmet Bozoğlan, Emirzade Tilki, Erkut Kıranoğlu, Bülent Baytekin, Raşit Şenkaya, Mustafa Çelik, Ahmet Avcı.

Girne: Mehmet Ali Ardıç, Mahmut Kanber, Metin Mevsimler, Turgay Mimi, Hasan Serbülent, İbrahim Tunç, Hasan Yüksel, Derviş Alpman, RaoufZrilli, Yusuf Hürsoylu, Ayşe Kaya, Müslüm Ayhan, Sibel Çağatay, Ceyda Kuzhan, Serkan Şenöz.

Gazimağusa: Mübin Kanatlı, Ali Hakansoy, Cemal İnönülü, Fuat Nalcıoğlu, Mehmet Kızar, Derviş Kuşaf, Seyit Soydan Cambazoğluları, Sabri Boğday.

Güzelyurt: Aygün Özister, Fırat Paşaoğlu.

İskele: Serkan Kırmızı, Ali Küçük, Halil Küçük.

Lefke: Emiş Türkmen

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