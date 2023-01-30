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KTEZO: Ülkenin kalkınmasına engel mi oluyorlar

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KTEZO: Ülkenin kalkınmasına engel mi oluyorlar
KTEZO: Ülkenin kalkınmasına engel mi oluyorlar

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yazılı açıklamada bulundu.

Yapılan açıklama şöyle;

“Düğün değil bayram değil, Meclise sevk edilen 3 imzalı bir taleple KTMMO Birliği yasasında değişiklik istendi. Aslında en önemli sorun işin yönteminde saklıdır. Bir yasa değişikliği alelacele kapı arkalarında mı yapılır? Kimse duymadan  görmeden binlerce insanın mesleğini, toplumun geleceğini etkileyecek, belki de yok edecek yasa önerisi böyle mi hazırlanır? Bu başlı başına bir saygısızlık değil mi?

Bu ülke toprağı üzerinde; ormanında, sahilinde, deresinde yapılan inşaat projeleri KTMMOB’nin onayına sunulur. Ne olup bittiğine dair hem bilgi, hem yasalara uygunluk, hem de denetim bu yolla gerçekleşmiş olur.

KTMMO Birliği’nin yürüttüğü bu faaliyetlerde bir eksiklik, zafiyet ve kapasite sorunu tespit edildiğinden dolayı mı değişikliğe gitmek isteniyor?

Yağmanın, talanın dere tepe düz gittiği bu coğrafyada yeterince titizlik ve denetim mi yapmıyorlar?

Ülkenin kalkınmasına ilişkin yatırımlara yasaları hiçe sayarak engel mi çıkarıyorlar?

Sorunun nerede olduğu, nasıl oluştuğu ortaya konmadan, gerekçeleri tartışılmadan örgütlere ve yasalarına müdahale de nereden çıktı?

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yıllarca benzer girişimlerle karşı karşıya kaldı. Sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken dışardan müdahalelerle ele geçirilmek istendi. Olmayınca da bölmek, yok etmek için defalarca kapalı kapılar ardında hazırlanan yasa önerileri Meclise gönderildi. Yasa ile kurulan Odamızın karşısına örgütler kurduruldu.

Bütün bu müdahalelerden kim ne kazandı?

Her şeye rağmen tüm iyi niyetimizle belirtmemiz gerekir ki; KTMMO Birliği’nin yasalar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerde eksik, zafiyet veya kapasite sorunu varsa bunun yaptırımı yok etmek veya devre dışı bırakmak değildir.

Nereden bakılırsa bakılsın, kabul edilemez girişimlerle karşı karşıyayız. KTMMO Birliği’ne yapılan müdahaleyi topluma yapılmış bir müdahale olarak sayarız. Kapıdan giriş yapmak yerine bacadan eve girmeye çalışanlar var. Bu ancak art niyetin bir göstergesidir.

Bir toplumun ayakları üzerinde durması, o toplumun kurumlarını, o toplumun kapasitesini artırmak, üretime katılımını sağlamakla olur.

Biri yapar, gerisi bakarsa orada ne saygı ne de gelişme olur. Bugünkü sorunun da kaosunda nedeni burada aranmalıdır.

Yarınki Meclis önündeki eyleme üyelerimiz yanında toplumun katılımı için çağrı yapar, bu müdahalelerin hepimize yapılmış olduğunu bir kez daha tekrarlarız.”

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