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KTEZO:Hükümet intihara hazırlanıyor

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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası bir açıklama yayınladı
KTEZO:Hükümet intihara hazırlanıyor

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası bir açıklama yayınladı:

HÜKÜMET İNTİHARA HAZIRLANIYOR

 

“Takke düştü, kel göründü.” Ayıbı yok hani, ancak salgının da işlevi bu oldu. Bir devlet düşünün ki; ay sonunu nasıl getireceğini dahi bilemiyor. Bilemediği için de intihar girişimine hazırlanıyor. Vaka sayısını, sağlık altyapısını görmemezlikten gelerek, tam takır durumuna düşmüş kasasına para girsin diye sokağa çıkma yasağını sonlandırmak için mesai üstüne mesai yapıyor.

 

Öngörüsüzlükten dolayı kara günler için bir tarafa konmuş parası yok… Politikacı, borçlanma yapacak riski de üstüne almak istemiyor. Protokol çerçevesinde, heyetler arasında yapılan görüşmelerden çıkan sonuçların ise bugüne dair olmadığı ortada. Yani protokolde de bir şey yok.

 

Çoğalan işsizlik, markete gidemeyen insanlar, her gün kapanan işyerleri gündemin bir kenarında dahi değil.

 

Dolayısı ile iş ekonomiyi açmaya, bütçeye para toplamak için tüm faturayı tekrardan takati tükenmiş olan insanlara çıkarmaya geldi.

 

Oyun da bu, gündem de bu ey halkım!

 

Hükümet bu yolla ezim ezim ettiği çalışanı, işletmeleri bir daha ezmek için hamle üzerine hamle yapıyor. Böylece işletmelerin kapalı olmasından dolayı doğacak yükümlülüklerden de kaçmaya çalışıyor.

 

Salgının devamı halinde 2021 yılının yitirilmiş olacağını, öğrencinin, turistin gelmeyeceğini, vakaların kontrolünün olmadığı bir ortamda işlerin dönmeyeceği gerçeğini duymak bile istemiyorlar.

 

Yeniden kapanmanın yaratacağı daha büyük felaketi de düşünecek durumda değiller.

 

Vicdanı kalmış kim varsa; yurttaş, siyasetçi, milletvekili, sivil toplum temsilcisi, gazeteci geç kalmadan bu niyetlere dur demekten başka çaresi kalmadı.

 

Bir kez daha vurgulayalım: Sorun kaynak, kasanın boş kalması değildir! Bu savaş koşullarında dayanışmanın olmaması, paylaşıma girilmemesidir. Eşi benzeri olmayan bir uygulama ile çalışanı, devlet çalışanı, özel sektör çalışanı olarak ayırmak, bütünün parçası olarak görmemektir. Salgın altyapısını güçlendirmemek, aşılanmayı hızlandırmamak, programlamamaktır.

 

Çözüm burada!

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