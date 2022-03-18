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KTHES'den eylem uyarısı!

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KTHES'den eylem uyarısı!
KTHES'den eylem uyarısı!

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, konuyla ilgili açıklamasında, bir soruşturma memurunun en geç 21 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar görevlendirilmemesi durumunda sistematik olarak gerekli eylemleri başlatacaklarını ve eylem şekillerini açıklayacaklarını belirtti. 

Sağlık alanında sorunların “dağ” olduğunu ve bir türlü çözülemediğini ifade eden Özgöçmen, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşanan olayı şöyle özetledi:

 

“Şubat ayı başlarında Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir başhemşire yardımcısı, bakanlıktan izin almaksızın çıkıp basına açıklama yapıyor ve çok ağır ithamlarda bulunarak, görevini ifade eden meslektaşlarına ek-mesai usulsüzlüğü yaptıkları iddiası ve devleti zarara uğrattıkları açıklaması yapıyor. Sendika olarak kamuoyunu bilgilendirme yapmadan önce gerekli girişimlerimizi yaparak gerek sağlık bakanlığı yetkilileri gerekse Sağlık Bakanımız Sn. Ali Pilli ile bu konuyu devamlı olarak gerek telefon iyen gerekse yüz yüze defalarca görüştük. Sağlık Bakanımız durumları düzeltmek adına Gazimağusa Devlet Hastanesine giderek hastane yönetimi ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve gereği yapılması yönünde girişimleri başlatacağını söylemiştir. Hastanenin ve personellerin bağlı bulunduğu daire olan yataklı tedavi kurumları dairesi müdürlüğü hızlı bir şekilde konu ile alakalı ilgili taraflara yazı yazarak ilgili taraflardan yaşanan olaylar ile alakalı yazılı bilgilendirme talep etmiştir.
Bu süreçte ilgili başhemşire yardımcısı yapmış olduğu suçlayıcı açıklamalar için kendisinden bilgilendirme yazısı istenmesine rağmen bir aydan uzun bir süre sonra ilgili yazıya cevap vermiştir. Gerekçe ise ilgili yazı personele tebliğ edilemediğinden olmuştur. Israrlı baskımızdan dolayı ilgili yazıya cevap yazılmış bulunmaktadır. Bugün olmasına rağmen sağlık bakanlığı tarafından bir soruşturma memuru Gazimağusa Devlet Hastanesine atanmamıştır.
Biz Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası olarak birilerini suçlama veya birilerini karalama derdinde değiliz yalnızca tahkikatın bir an önce başlaması için sayın bakanın bir tahkikat memurunu atamasını ve gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep ediyoruz. 
Talebimiz açık ve nettir. Atama en geç 21.03. 2022 pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılmaz ve bize bildirilmezse; sistematik olarak gerekli eylemlerimizi başlatacağımızı ve eylem şekillerimizi açıklayacağımızı belirtiriz.”
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