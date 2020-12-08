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KTMMOB 60. Yılını Kutluyor... Aysal: “Onurla Geçen 60 Yıl”

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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) 60’ncı yılını kutluyor.
KTMMOB 60. Yılını Kutluyor... Aysal: “Onurla Geçen 60 Yıl”

KTMMOB Başkanı Seran Aysal konuyla ilgili yazılı açıklamasında covid-19 pandemisi nedeniyle yıldönümü etkinlik planlarının iptal edildiğini dile getirdi.

3 Aralık 1960’ta kurulan Birliğin 60 yıldır mesleğe, birliğe ve topluma sahip çıktığını ifade eden Aysal, KTMMOB’nin 15 meslek odası, 30 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 4 bin 600’ü aşkın üyesi ile KKTC’deki en büyük meslek örgütlerinden biri olduğunu kaydetti.

“Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının hak ve çıkarlarını koruyup, bunları toplumun yararı ile en iyi şekilde harmanlayarak gelişmesi için çalışan, bilim temelinde, emekten yana, topluma ışık tutmak için çevre ve kamu yararına teknik raporlar hazırlıyor. Bilimsel çalışmalar ve etkinlikler düzenleyip kamuoyunun doğru bilgilenmesini sağlayan, açılan davalarla hukukun üstünlüğünü yok sayanlara hukuk devletini hatırlatılıyor” diyen Aysal şöyle devam etti:

“Bunların yanında toplumumuz için eşitlik, adalet ve barış talebini dile getiren, toplumsal değerlerin korunması ve geliştirilmesi için dayanışma çağrısı yapan ve mücadele eden Birliğimiz onurumuzdur!

Kıbrıs adasında uzun yıllar boyunca her türlü baskıya ve müdahaleye rağmen kimlik, varlık, kültür ve değerlerini koruyarak bu topraklarda tutunma mücadelesi veren, toplumsal birliğini koruyan, Atatürk ilkelerine bağlı, özgürlüğünden, laiklikten ve demokratlığından taviz vermeyen Kıbrıs Türk Toplumunun tüm benliği ile benimsediği toplum değerlerimiz onurumuzdur!”

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