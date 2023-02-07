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KTMMOB Başkanı Tunç Adanır’dan İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis’e sevk edilmesine tepki

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Tunç Adanır’dan İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis’e sevk edilmesine tepki
KTMMOB Başkanı Tunç Adanır’dan İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis’e sevk edilmesine tepki

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis’e sevk edilmesine tepki göstererek, "Hükümetin tek gündeminin Türkiye’de yaşanan felaket, bu felakette zarar gören vatandaşlarımızın sağlığı, ailelerin ihtiyaçları ve yardım ekiplerinin koordinasyonu olması gerekirken; alelacele İmar Yasasını değiştirmek istemeleri nasıl bir ajandanın yaptırımıdır; bilemiyoruz…” dedi.

KTMMOB Başkanı Adanır, “Yaklaşık 40 saattir, Türkiye’de deprem felaketinin yaşandığı bölgelerden ve bu felaketi yaşayan insanlardan gelebilecek güzel bir haber için gözümüz kulağımız televizyonlarda, telefonlarda beklerken; halkın çok hassas olduğu bir konuda ve zamanda, UBP-DP-YDP hükümetinin İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Meclis’e sunduğunu öğreniyoruz!” dedi.

Adanır, “Hükümetin tek gündeminin Türkiye’de yaşanan felaket, bu felakette zarar gören vatandaşlarımızın sağlığı, ailelerin ihtiyaçları ve yardım ekiplerinin koordinasyonu olması gerekirken; alelacele İmar Yasasını değiştirmek istemeleri nasıl bir ajandanın yaptırımıdır; bilemiyoruz…” açıklamasını yaptı.

Hükümet yetkililerine seslenen Adanır, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 40 saattir Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan felaketin sebepleri ile değiştirmek istediğiniz İmar Yasası arasındaki ilişki hakkında sayfalarca yazı yazardık ama şu an deprem bölgelerinden ve insanlardan gelecek güzel bir haber için gözümüz kulağımız televizyonlarda, telefonlarımızda bekliyoruz!

Halkın önceliklerine kulak vermeye karar verdiğiniz zaman her türlü yardım için hazır olduğumuzu da bu vesileyle sizlere tekrar bildiririz.

Yaşanan felakette hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilerim.”

 

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