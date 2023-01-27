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KTMMOB, yasa değişiklik önerisine tepki göstermek için 31 Ocak’ta eylem yapacak

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KTMMOB, 31 Ocak Salı günü KTMMOB Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisi sunulmasına tepki göstermek için Birlik binasından Cumhuriyet Meclisi önüne yürüyecek ve Meclis önünde eylem gerçekleştirecek.
KTMMOB, yasa değişiklik önerisine tepki göstermek için 31 Ocak’ta eylem yapacak

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genişletilmiş Yönetim Kurulu, koalisyon hükümeti partilerine mensup üç milletvekili tarafından KTMMOB Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisi sunulmasını protesto etmek için 31 Ocak Salı günü Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak.

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır'ın açıklamasına göre, birlik, "UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nden 3 milletvekilinin Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na KTMMOB Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisi sunması" gündemiyle dün akşam değerlendirme toplantısı düzenledi.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır başkanlığındaki toplantıda, yasa değişikliği önerisine karşı olunduğu kararı alınarak, 31 Ocak Salı günü saat 10.00’da yasaya, mesleğe, topluma, kültüre sahip çıkmak adına birlik binasından Cumhuriyet Meclisi önüne yürünerek, eylem yapılacağı kaydedildi.

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