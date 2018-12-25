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KTOEÖS: “Baskılar karşısında direnişimizi sürdürmeye devam edeceğiz”

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KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında, ülkede yıllardır Türkiye’deki iktidar partisi AKP'nin dayatmalar sürdürdüğünü, ülkedeki hükümetlerin de bu doğrultuda uyguladığı politikalarla Kıbrıslı Türkleri yok oluşla karşı karşıya bıraktığını savundu.
KTOEÖS: “Baskılar karşısında direnişimizi sürdürmeye devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk halkının geleneklerini, kimliğini, kültürünü ve inançlarını dönüştürme hedefiyle sürdürüldüğünü savunduğu sistematik baskı ve politikalarkarşısında; “Yarattığımız demokrasimizle, kültürümüzle, dinimiz, dilimiz ve yaşam tarzımızla onurlu direnişimizi sürdüreceğiz ve var olmaya devam edeceğiz” dedi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında, ülkede yıllardır Türkiye’deki iktidar partisi AKP'nin dayatmalar sürdürdüğünü, ülkedeki hükümetlerin de bu doğrultuda uyguladığı politikalarla Kıbrıslı Türkleri yok oluşla karşı karşıya bıraktığını savundu.

Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs’ta demokratik ve laik toplum yapısının dönüştürülmesinin hedeflendiğini öne süren Eylem, bunun ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, eğitim, çevre ve nüfus alanlarında kendini gösterdiğini, son zamanlarda dozu artırılan baskı, şiddet, korkutma, sindirme politikalarıyla gerçekleştirilmeye çalışıldığını iddia etti.

Eylem, “Ülkede yayınlanan bir karikatüre, habere bile tahammül edilmeyip şiddet uygulayan, linç girişiminde bulunan, sosyal medyada kamusal alanda bulunan, TC'den görevlendirilip bir ortaokulda görev yapan din dersi öğretmeninin ve ailesinin fotoğrafını yayınladı diye basın mensubuna dava okuyan, kitaptan, türküden, şarkıdan, sanattan, sanatçılardan korkup baskı altına almaya çalışan, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ilkelerini hiçe sayan, barış, demokrasi, saygı, hoşgörü gibi değerleri yerine, şiddet, linç kültürünü oluşturmaya çalışan bu anlayışı bir kez daha reddettiklerini”kaydetti.

Eylem, şöyle devam etti:

“Kurumlarımıza, kıyılarımıza, çevreye, dağlarımıza, nüfusumuza, eğitim sistemimize, demografik yapımıza, ekonomik, siyasi ve sosyal müdahalelerinize, baskılarınıza, tehditlerinize karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Geleneklerimizi, kimliğimizi,  kültürümüzü ve inançlarımızı dönüştürme hedefiyle sürdürülen sistematik asimilasyon politikalarınız karşısında yarattığımız demokrasimizle, kültürümüzle, dinimiz, dilimiz ve yaşam tarzımızla var olmaya devam edeceğiz.

Dönüştürme, yok sayılma, dışlanma, eşit görülmeme, aşağılanma ve Kimden gelirse gelsin baskılar karşısında onurlu direnişimizi sürdürmeye,Var oluş kavgası vermeye devam edeceğiz.”

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