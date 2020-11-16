KTOEÖS: "Eğitime Destek Kampanyamızla Geleceğimize Umut Olduk"

Bu süreçte kampanyamıza destek veren tüm kurum ve bireylere eğitime erişemeyen öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz. Kampanyamız süresince 408,505 TL, 25 adet tablet ve 1 adet laptop bilgisayar bağışı yapılmıştır.

Kamusal eğitimin bir kez daha öneminin ortaya çıktığı bu dönemde, fırsat eşitsizlikleri ne yazık ki öğrencilerimiz arasında yaşanmaya devam etmektedir. Okullarımızda tek kuruşluk bütçe oluşturulmamıştır. Sendikamızın her zaman vurguladığı ve savunduğu herkese ücretsiz, nitelikli, bilimsel ve kamusal eğitim mücadelesi çerçevesinde fırsat eşitsizliği ile yüzleşen ihtiyaçlı öğrencilere eşitsizliği bir nebze ortadan kaldırmak ve online eğitimde yaşadıkları zorlukları aşmak adına bizimle birlikte eğitimden yana taraf olan kurum ve bireylerin desteğiyle toplamda 370 adet tablet ve 1 laptop, okul idarelerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve okul temsilcilerimizin çalışmaları ve tespitleriyle öğrencilerimize ulaştırılmak üzere okullarımıza teslim edilmiştir.

KTOEÖS ve ÖYAK işbirliğiyle başlatılan ve tamamlanan “Eğitime Destek Kampanyası”na katkı koyan kurum ve bireyleri kamuoyuna açıklar, bir kez daha teşekkür ederiz:

1. Cumhuriyetçi Türk Partisi 2. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 3. Hüseyin Kara

4. Ayten Belet 5. Nedret Özkal 6. Huri Özkal 7. Mustafa Tuncel

8. Mehmet Civa 9. Sema Kabataş 10. Gülay Osmanlar 11. Gürkan Karabardak

12. Nügen Duru 13. İnanç Öney 14. Güldane Özçoban 15. Emine Yağcı

6. Mehmet Karamanoğlu 17. Zahide Tel 18. Tezin Canpolat 19. Ercan Sevengül 20. Suna Gök

21. Aysel Sezgin 22. Nezife Saka 23. Yağmur Solyalı 24. Büge Ünveren

25. Nurcan Barbaros Alptuğ 26. Öykü Akaydın 27. Aziz Akaydın 28. Ali Gülsevenler

29. Fevzi Üzmen 30. Nilüfer Beray Muratlar 31. Raif Asvaroğlu 32. Hülya Erçağ 33. Nazife Uçar

34. Kemal Tezay 35. Nurgül Atamert 36. Jale Binboğa 37. Behice Saçıldı 38. Soner Erdem Üzmen

39. Melek Özant 40. Nazan Ökçün Bülbülcü 41. Şafak Afşin 42. Yonca Oktunç 43. Derviş Beyit

44. Alev-Hüseyin Sakallı 45. Ali-Serap Manavoğlu 46. İdil-Hasan Arca 47. Fide Tuğaç

İçinde bulunduğumuz bu olağan dışı durumda kamusal hizmetlerin geliştirilmesinin ne kadar elzem olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yöneticiler ve hükümetler tarafından kamusal eğitime gerekli önem ve yatırımın yapılması; 40 kişilik sınıflar yerine 20 kişilik sınıflarda seyreltilmeden her zaman verimli sınıf ortamlarının yaratılması; devlet bütçelerinden seçimlere, sermayeye yapılan milyonlarca TL’lik katkı ve destek yerine geleceğimizi yetiştirdiğimiz okullarımızda çağdaş, laik, nitelikli eğitimin sağlanması için gerekli destek ve katkıyı yapmaları çağrımızı yineler, ülkemizde kamusal eğitimi güçlendirmek için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgularız.