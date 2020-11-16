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KTOEÖS: "Eğitime Destek Kampanyamızla Geleceğimize Umut Olduk"

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KTOEÖS-ÖYAK olarak pandemi döneminde online eğitime erişemeyen ihtiyaçlı öğrencilerimize cihaz alımı hedefiyle ortak başlattığımız “Eğitime Destek Kampanya”sını 16 Kasım 2020 tarihinde sonlandırmış bulunmaktayız.
KTOEÖS: "Eğitime Destek Kampanyamızla Geleceğimize Umut Olduk"

Bu süreçte kampanyamıza destek veren tüm kurum ve bireylere eğitime erişemeyen öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz. Kampanyamız süresince 408,505 TL, 25 adet tablet ve 1 adet laptop bilgisayar bağışı yapılmıştır.

Kamusal eğitimin bir kez daha öneminin ortaya çıktığı bu dönemde, fırsat eşitsizlikleri ne yazık ki öğrencilerimiz arasında yaşanmaya devam etmektedir. Okullarımızda tek kuruşluk bütçe oluşturulmamıştır. Sendikamızın her zaman vurguladığı ve savunduğu herkese ücretsiz, nitelikli, bilimsel ve kamusal eğitim mücadelesi çerçevesinde fırsat eşitsizliği ile yüzleşen ihtiyaçlı öğrencilere eşitsizliği bir nebze ortadan kaldırmak ve online eğitimde yaşadıkları zorlukları aşmak adına bizimle birlikte eğitimden yana taraf olan kurum ve bireylerin desteğiyle toplamda 370 adet tablet ve 1 laptop, okul idarelerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve okul temsilcilerimizin çalışmaları ve tespitleriyle öğrencilerimize ulaştırılmak üzere okullarımıza teslim edilmiştir.

 

KTOEÖS ve ÖYAK işbirliğiyle başlatılan ve tamamlanan “Eğitime Destek Kampanyası”na katkı koyan kurum ve bireyleri kamuoyuna açıklar, bir kez daha teşekkür ederiz:

 

1.      Cumhuriyetçi Türk Partisi    2.      Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği     3.      Hüseyin Kara

4.      Ayten Belet    5.      Nedret Özkal     6.      Huri Özkal    7.      Mustafa Tuncel

8.      Mehmet Civa    9.      Sema Kabataş    10.  Gülay Osmanlar    11.  Gürkan Karabardak

12.  Nügen Duru    13.  İnanç Öney    14.  Güldane Özçoban   15.  Emine Yağcı   

6.  Mehmet Karamanoğlu     17.  Zahide Tel     18.  Tezin Canpolat   19.  Ercan Sevengül    20.  Suna Gök

21.  Aysel Sezgin   22.  Nezife Saka   23.  Yağmur Solyalı   24.  Büge Ünveren

25.  Nurcan Barbaros Alptuğ    26.  Öykü Akaydın     27.  Aziz Akaydın    28.  Ali Gülsevenler

29.  Fevzi Üzmen    30.  Nilüfer Beray Muratlar    31.  Raif Asvaroğlu    32.  Hülya Erçağ    33.  Nazife Uçar

34.  Kemal Tezay   35.  Nurgül Atamert   36.  Jale Binboğa    37.  Behice Saçıldı  38.  Soner Erdem Üzmen

39.  Melek Özant   40.  Nazan Ökçün Bülbülcü    41.  Şafak Afşin    42.  Yonca Oktunç   43.  Derviş Beyit

44.  Alev-Hüseyin Sakallı   45.  Ali-Serap Manavoğlu    46.  İdil-Hasan Arca  47.  Fide Tuğaç

 

İçinde bulunduğumuz bu olağan dışı durumda kamusal hizmetlerin geliştirilmesinin ne kadar elzem olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yöneticiler ve hükümetler tarafından kamusal eğitime gerekli önem ve yatırımın yapılması; 40 kişilik sınıflar yerine 20 kişilik sınıflarda seyreltilmeden her zaman verimli sınıf ortamlarının yaratılması; devlet bütçelerinden seçimlere, sermayeye yapılan milyonlarca TL’lik katkı ve destek yerine geleceğimizi yetiştirdiğimiz okullarımızda çağdaş, laik, nitelikli eğitimin sağlanması için gerekli destek ve katkıyı yapmaları çağrımızı yineler, ülkemizde kamusal eğitimi güçlendirmek için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgularız.

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