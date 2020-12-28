KTOEÖS: "Emekçilerin verdiği emek değersizleştirilmektedir"

Ülkemizde çalışma, eğitim ve sağlık koşulları gün geçtikçe kötüleşmekte, emekçilerin verdiği emek değersizleştirilmektedir. 2020 yılının son günlerinde hala daha asgari ücretle ilgili bir adım atılmamış olup, sermayenin lehine bu konu ötelenmekte, somut herhangi bir adım atılmamaktadır. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısı gereği masaya oturan hükümet kanadı ve işveren tarafı asgari ücretle çalışan emekçilerin halini anlayabilmekten, empati kurmaktan çok uzaktadır.

Günlük 111 TL asgari ücretle 4 kişilik bir aile nasıl geçinebilecektir?

Şubat ayından bugüne asgari ücretliyi bu para ile yaşamaya mahkûm ettiniz, vicdanınız rahat mı?

Özel sektörün gasp edilen birçok hakkından biri de kamuoyunda 13. maaş olarak bilinen ödemedir. Burada bilinçli bir yanıltmaca söz konusu olup konunun incelenmesi ve halkımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Çalışanların tümü kamu-özel fark etmeksizin 1 yıl – 52 hafta iş başındadır. Ancak aylık ödeme yapıldığından 12 maaş ödemekte, yani 12x4 hafta = 48 haftalık ödeme almaktadır. Geriye kalan 4 haftalık eksiklik 13. maaş olarak, lütufmuş gibi lanse edilmektedir. Sonuçta bu ödenek emekçinin emek verdiği sürenin karşılığıdır.

Tüm halkımız bilmelidir ki herhangi bir şahıs veya kurum, işveren olarak çalışanının 13. maaşını ödemiyorsa, çalışanının 4 haftalık çalışmasını, emeğini, hakkını, ekmeğini gasp etmektedir!

Hükümete çağrımızdır; tüm çalışanların emeğinin karşılığını alması için harekete geçin! Bir an önce çalışanların eksik yapılan ödemelerinin tamamlanması için çalışma başlatın! Sermayenin değil, halkın tarafında yerinizi alın!

Toplumun refahı ve ülkenin gelişmesi ancak ve ancak çalışanların hakkının ödenmesi ile mümkündür.