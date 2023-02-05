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KTOEÖS: “Her türlü yasal girişimi yapacağız”

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Türkiye’deki yarı finallerde yarışmak üzere Gaziantep’e giden Namık Kemal Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Küdenler’e “giriş yasağı” uygulanmasına Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tepki gösterdi.
KTOEÖS: “Her türlü yasal girişimi yapacağız”

KTOEÖS’ten yapılan açıklamada, “İnsan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü kavramlarına yapılan bu saldırıların ne bizleri, ne de aydın Kıbrıslı Türkleri korkutmayacağı, susturamayacağı, bizlerin yılmadan ve korkmadan mücadeleye devam edeceğimiz; Hasan Küdenler adına mümkün olan her türlü yasal girişimi yetkili merciler nezdinde yapacağımız bilinmelidir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tam metni:

“Öğretmenimiz, üyemiz Hasan Küdenler, bu sabah Namık Kemal Lisesi voleybol takımıyla Gaziantep’te yapılacak final maçlarına katılmak üzere ülkemizden ayrılmış, ancak ‘hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunması’ gerekçesi ile Türkiye’ye giriş yapmasına izin verilmeyerek, Kıbrıs’a geri gönderilmiştir.  Kıbrıslı Türk vatandaşlara bir süreden beridir uygulanan Türkiye’ye giriş yasağı, toplumumuz üzerinde uygulanan baskı, korkutma, susturma politikalarının bir parçasıdır. Amaçlananın, bir korku devleti yaratmak olduğunu biliyoruz.  İnsan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü kavramlarına yapılan bu saldırıların ne bizleri, ne de aydın Kıbrıslı Türkleri korkutmayacağı, susturamayacağı, bizlerin yılmadan ve korkmadan mücadeleye devam edeceğimiz; Hasan Küdenler adına mümkün olan her türlü  yasal girişimi yetkili merciler nezdinde yapacağımız bilinmelidir.

Bugüne kadar bu konuda hiçbir açıklama yapmayan KKTC devlet yetkililerini bir açıklama yapmaya ve kendi vatandaşlarına sahip çıkmaya davet ederiz!”

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