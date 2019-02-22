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KTOEÖS HP’ye yaptıkları ziyaretle ilgili açıklama yaptı

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KTOEÖS, Sendika yetkililerinin bugün Halkın Partisi’ne yaptığı ziyaretle ilgili açıklama yaptı.
KTOEÖS HP’ye yaptıkları ziyaretle ilgili açıklama yaptı

KTOEÖS, Sendika yetkililerinin bugün Halkın Partisi’ne yaptığı ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

KTOEÖS açıklamasında, ziyaretin, “Göç Yasası”na yönelik yapıldığını belirtti.

Açıklamada, “Gayrı ahlaki, adaletsiz, Anayasamızın "Eşitlik" ilkesine aykırı olan ve tüm siyasi partilerin "Adil Değildediği Göç Yasasının halen yürürlükte olmasının kabul edilemez olduğu yeniden belirtildi” denildi. 

KTOEÖS açıklamasında şunlar kaydedildi:

 “Göç Yasası Anayasamızın "Eşit İşe Eşit Ücret" ve Eşitlik İlkesine tamamen aykırıdır denilerek Hükümet ortağı Halkın Partisinden ivedi olarak yasanın geri çekilmesi talebi yinelendi.” 

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Halkın Partisinin hem parti programında, hem de seçim manifestosunda Göç Yasasının çalışanlar arasında ayrımcılık yarattığını ve sürdürülemez olduğunu belirttiğini savundu. 

Bazı kesimlerin, bakan ve milletvekillerinin bile göç yasası kapsamından çıkarıldığını, sadece birkaç kesime uygulanır duruma geldiğini belirten Eylem, şu andaki Yasanın amacını da yitirdiğini söyledi.

"Şu anda öğretmenler yasalarla paramparça edilmiştir. Aynı işi yapan öğretmenlerin 5-6 farklı yasaya bağlı hale getirildiği bir yapıda motivasyon ve verimlilik ortadan kaldırılmıştır. Kamu Reformunun ve verimliliğin tartışıldığı bugünlerde Göç Yasası verimliliği ve adaleti yok eden bir yasadır ve ortadan kaldırılmalıdır" diyen Eylem, bu konuda acil olarak adım atılması gerektiğini,  sorunun kaynak sorunu olmadığını, niyetle ilişkili olduğunu belirtti.

Eylem, sendikanın konuyla ilgili çalışmalarını her partiye, hükümete, Maliye Bakanına verdiğini hatırlattı.

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