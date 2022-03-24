KTOEÖS: Öğretmenlerimize Gereken Değer Veriliyor mu?

"Göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşının %45’ini sadece görev yerine gidiş-geliş için harcaması, öğretmenlerin ailevi, sosyal, manevi durumunu olumsuz etkilemektedir" denildi.

KTOEÖS Basın Bildirisi

Hayatın her geçen gün pahalılaştığı ülkemizde zam üstüne zam yarışına girmiş hükümet halkın en temel gider kalemlerine yaptığı zamlarla toplumun fakirleşmesine, alım gücünün düşmesine neden olmaktadır. Tüp gaz, elektrik, süt, ekmek, akaryakıt peyderpey pahalılaşırken, vatandaş her gün yeni bir zam haberi ile uyanmaktadır.

Akaryakıt fiyatları hükümetin aldığı kararla günlük attırılabilirken nedense ham petrol fiyatları düşse bile akaryakıt fiyatı düşmemektedir. Akaryakıt fiyatları son 1 yılda 3 katından fazla artmıştır.

Sendikamızın yaptığı çalışmada mesleğe yeni başlayan ve ikametgâhı ile görev yaptığı okulu arasındaki mesafe çok fazla olan genel ortaöğretime bağlı 300'den fazla öğretmenimizin günde ortalama 110 km yol kat ederek okullarına ulaştığını tespit etmiştir. Her gün devam eden bu yolculuk ortalama 8 lt benzin tüketimine yol açmakta, günde 150 TL’lik yakıt tüketildiği anlamına gelmektedir. Ortalama ayda 22 gün okula giden bir öğretmen sadece okula gidiş gelişleri için aylık 2.300 km yol kat etmektedir. Ekonomi sınıfı bir aracın sadece yakıt masrafı aylık 3.300 TL olup aracın diğer giderleri ile birlikte bir öğretmene aylık toplamda 4.000 TL’lik bir harcama kalemi oluşturulmaktadır.

Göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşının %45’ini sadece görev yerine gidiş-geliş için harcaması, öğretmenlerin ailevi, sosyal, manevi durumunu olumsuz etkilemektedir. Göreve yeni başlayan bir öğretmenin bu koşullarda hayata dair temel ihtiyaçlarını karşılaması nasıl mümkün olacaktır? Öğretmenlerimizin bu mağduriyetlerinin görmezden gelinmeyerek bu konuda çözüm için adım atılması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına ait lojmanların envanteri dahi bilinmemektedir. Bu konuda derhal adım atılarak envanter çalışması yapılmalı, bu lojmanların tamiratı tamamlanarak yeni öğretmenlerimizin kullanımına sunulmalıdır.

Özellikle Lapta, Karpaz, Güzelyurt, Lefke bölgelerindeki okullarımıza ulaşımda ortaya çıkan bu zorluk, artan akaryakıt fiyatları ile daha da başa çıkılmaz hale gelmiştir. Öğretmenlerimiz hem zamandan hem de maliyetten mağdurdur. Bu nedenle bu belirtilen bölgelere ulaşımın kolay sağlanabilmesi için yeni lojmanlar yapılmalıdır. Öğretmenlerin taşımacılığının ücretsiz yapılacağı servisler hizmet vermeli, ya da kat edilen mesafe günde 60 km ve üzerinde olan öğretmenlerimize yolluk ödeneği ödenmelidir. Tüm bunların yapılması, eğitimi merkeze alan bir anlayışla mümkündür.

Kaynak yoktur demek sadece bir bahanedir:

- 2021-2022 yıllarında dış temsilcilikler için toplamda 178,760.532 TL ayrıldığını ve bu paranın %98’ini kiralar ve maaşların oluşturduğunu, İskele’de 2021-2022 Eğitim yılında hizmete giren İskele Evkaf Türk Maarif Kolejinin ise 8.000.000 TL’ye yapıldığına dikkate çekeriz. Doha, İslamabat, Manama, Maskat, Bişkek, Kuveyt, Abu Dabi, New York, Tel-Aviv gibi şehirlerde açılan toplam 27 KKTC Temsilciliği, Başkonsolosluk ve Büyükelçiliği için ayrılan bütçe ile 22 tane okul yapılabileceğinin altını çizerken 1974 yılında bugüne yapılan okul sayısının 20 olduğunu hatırlatırız.

- Bu toplumun sırtında ekonomik kambur olan müşavirlere ödenen yıllık 45 milyon TL için;

- Kalkınma Bankasından partizanca dağıtılan, geri tahsil edilmeyen 748 milyon TL için

KAYNAK VARDIR!

Öğretmenlerimizin gelecek nesilleri yetiştirmelerinde yüklendikleri onurlu ve zorlu görevlerinde

Onlara hak ettikleri değerin verilmesi, toplum ve ülke geleceği için önemlidir.

Bu konunun takipçisi olacağımız ve gerekli mücadeleyi ortaya koyacağımız bilinmelidir.

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)