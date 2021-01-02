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KTOEÖS: "UBP-DP-YDP, Sermaye ve Mafya Patronlarının Hükümeti mi ?"

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KTOEÖS: "Bu toplum böyle ikiyüzlü düzeysiz siyaseti hak etmemektedir!"
KTOEÖS: "UBP-DP-YDP, Sermaye ve Mafya Patronlarının Hükümeti mi ?"

 
UBP-DP-YDP hükümetinin okullarımızda vakalar artarken neden eğitime ara verme kararını bir türlü alamadığı, sağlık üst kurulunu yok sayarak kararlar ürettiği anlaşılmış halkın sağlığı tamamen hiçe sayılarak casino patronlarının baskısıyla ve AKP’nin talimatları doğrultusunda yapılan plan yılbaşı gecesi casino görüntüleriyle ortaya çıkmıştır.

Bu planı hayata geçiremeyen ve sivil toplum örgütleri ve halkın baskısı sonucunda aldığı kararlarla esnafı, küçük ve orta düzey işletmeleri iflasa sürükleyen, işçileri, çalışanları açlığa mahkum eden, halkı evlere kapatan, sözde 10 kişiden fazla kişinin biraraya gelmesi yasağı koyan UBP-DP-YDP hükümeti casino ve mafya patronlarının otellerindeki yılbaşı kutlamalarını bu kararların dışında tutmuştur.

Birilerinin oğluna veya birtakım sermayedara ‘özel izin’ vererek karantinasız ülkemize girişine izin verirken, güneyde ekmek parası için çalışan işçileri ekmeklerinden etmiştir.

UBP-DP-YDP hükümeti, adaletten uzaksınız, talimatlarla ülke yönettiğinizi sanıyorsunuz, samimiyetten uzak, tutarsız, anti demokratik kararlarınız ülkemize, insanımıza zarar vermektedir.

Vur patlasın çal oynasın casino görüntülerinden sonra birazcık onurunuz varsa istifa etmeli, oturduğunuz koltukları terketmelisiniz!

Bu toplum böyle ikiyüzlü düzeysiz siyaseti hak etmemektedir!

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