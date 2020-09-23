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KTOEÖS Ve ÖYAK Cihaz Alımı İçin Bağış Kampanyası Başlattı

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile ÖYAK, uzaktan eğitime erişemeyen çocuklara bu imkanı sağlamak üzere cihaz alımı bağışı kampanyası başlattı. 
KTOEÖS Ve ÖYAK Cihaz Alımı İçin Bağış Kampanyası Başlattı

KTOEÖS ile ÖYAK, bağış kampanyası dolayısıyla ÖYAK'ta açılan "01-304-51" numaralı "Eğitimde Dayanışma Hesabı"na; 100 bin TL yatırarak kampanyayı açtı. 

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel ile ÖYAK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Çiğeltem Arifoğlu, kampanya dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. 

Gökçebel yaptığı konuşmada, kampanya ile devlet okullarının güçlendirilmesi ve ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına yansıyacak bir adım attıklarına inanç belirtti. 

Zor bir dönemden geçildiğini ve en çok etkilenen kesimin dar gelirli kesimlerin çocukları olduğunu ifade eden Gökçebel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının eşitsizlik yaratan bu konuyla yakından ilgilenmesi, ortadan kaldırılması için çalışma yapması gerektiğine işaret etti. 

Uzaktan eğitimin yapıldığı bugünlerde bir çok öğrencinin dersleri internet veya cihaz eksikliğinden, olanaksızlıklardan dolayı takip edemediğini ifade eden Gökçebel, sendika olarak bu sorunun ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak ve bu sorunu kamuoyu gündemine taşımak için bağış kampanyası başlattıklarını söyledi. 

Eşitsizliklerin derinleşmemesi adına bu adımı artıklarını ancak asıl bunu dert edinmesi gerekenin bakanlık olduğunu ifade eden Gökçebel, ülkedeki tüm siyasi, şirket ve kişilere kampanyaya destek verme çağrısında bulundu. 

Gökçebel, Sağlık önlemleri bir an önce alınarak yüz yüze eğitimin başlamasını da talep etti. 

ÖYAK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Çiğeltem Arifoğlu da, uzaktan eğitimi desteklemek ve cihaz eksikliği yaşayan çocukların sorunlarını çözmek adına başlatılan kampanyaya destek verdiklerini, herkesi de destek vermeye çağırdı. 

"Eğitimde Dayanışma Hesabı" Uban no: "CT961120000730000130400000051"

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