KTOEÖS ve ÖYAK Covid-19 Mücadelesi İçin 100 Bin TL Bağışladı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi (ÖYAK) sağlık örgütlerinin çağrısı üzerine Covid-19 salgını ile mücadelede her türlü sağlık ihtiyacının karşılanabilmesi için 100 bin TL bağışta bulundu.



KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve ÖYAK Başkanı Mustafa Kurtuluş Tel ortak yazılı açıklamalarında “Toplum olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, toplumsal dayanışma, paylaşma ve yardımlaşmanın bizi birbirimize daha çok kenetleyeceğine inanıyoruz” dedi.

Açıklamada, tüm iş adamı, kurum ve kuruluşlara yardım ve dayanışma çağrısında da bulunuldu.