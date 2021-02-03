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KTOEÖS ve ÖYAK Uzaktan Eğitime Erişemeyen Öğrenciler İçin 100 Bin Tl’lik Tablet Bağışladı

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Bakanlıkta, Bakan Amcaoğlu’na tabletlerin teslimi sırasında konuşan KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, toplumun çok zor günlerden geçtiğini belirterek, bu dönemde dayanışmanın önemine işaret etti.
KTOEÖS ve ÖYAK Uzaktan Eğitime Erişemeyen Öğrenciler İçin 100 Bin Tl’lik Tablet Bağışladı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi (ÖYAK), uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler için 100 bin TL’lik tablet bağışladı. Tabletler, ihtiyacı olan öğrencilere teslim edilmek üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na teslim edildi.

Bakanlıkta, Bakan Amcaoğlu’na tabletlerin teslimi sırasında konuşan KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, toplumun çok zor günlerden geçtiğini belirterek, bu dönemde dayanışmanın önemine işaret etti.

İlk etapta ÖYAK ile birlikte 370 tableti okullardaki ihtiyaçlı öğrencilere dağıttıklarını anımsatan Gökçebel, ÖYAK ile birlikte şartları zorladıklarını ve 100 bin TL ödeyerek 90 tablet daha aldıklarını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, pandemi nedeniyle ülkedeki 53 bine yakın öğrencinin uzaktan eğitime ihtiyacının giderilmesi için altyapıdaki eksiklerin herkesin gündeminde olduğunu ifade etti.

Bakanlığın uzaktan eğitime erişim noktasındaki alt yapısının daha güçlü hale getirilmesi için çalıştığını kaydeden Amcaoğlu, gelinen noktada sendikaların da gayretleri ile okullardaki ihtiyaçlı öğrencilerin tespit edildiğini kaydetti.

Amcaoğlu, çocukların tümünün altyapı eksikliğini giderene kadar çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmasında dayanışma ruhunun önemine işaret eden Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’na ve ÖYAK’a her zamanki destekleri için teşekkür etti.

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