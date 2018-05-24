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KTOEÖS'ten Eğitim Bakanlığı'na 10 soru

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KTOEÖS'ten Eğitim Bakanlığı'na 10 soru
KTOEÖS'ten Eğitim Bakanlığı'na 10 soru

KTOEÖS bir basın  bildirisi yayımlayarak Eğitim Bakanlığı'na 10 soru yöneltti.

"Kıbrıslı Türk Varlığımıza Karşı Yapılan Saldırılara, Projelere, Dönüştürme Çalışmalarına

ARTIK DUR DEYİN!

Geçtiğimiz yıl birincisi gerçekleştirilen Çanakkale kampı projesinin ikincisi bakanlık
tarafından okullara duyurularak katılım için çağrı yapılmıştır. 30 Haziran’da başlayıp 21 Ağustos’ta
tamamlanması planlanan ve 16 erkek 12 kız grubun katılacağı toplam 5264 öğrenciyi hedefleyen
bu proje tam da bakanlıkta görevli elçilik memurunun geçen yıl sosyal medyada sendikamızın
bildirisi altına yazarak yaptığı hakaretlerin yanında ifade ettiği gibi bu proje, kapsamı
genişletilerek devam ediyor.

KTOEÖS olarak bakanlığa soruyoruz;

1. Cinsiyet ayrımı temelinde gerçekleştirilecek kamplar muhafazakârlığın
açık açık yobazlığa dönüştürüldüğü bir haremlik selamlık uygulama değil midir? Bunun
ülkemizde uygulanmasını uygun görmeniz milli eğitim yasasına ve anayasaya aykırı değil midir?

2. Geçen yıl gerçekleştirilende siyasi propagandalar yaşanmadı mı?

3. Size göre bu, amacı, hedefi belirlenmiş ideolojik bir kamp değil midir?
Orda bu doğrultuda uygulanan baskılara çocuklarımız maruz kalmadı mı? Bu, çocuk hakları ihlali
değil mi?

4. 90'lı yıllardan beri sivil savunma, AKP-elçilik tarafından kurdurulan
vakıflar, dernekler, partiler ve sendikalarla yoğun bir dönüştürme çalışması yapılmıyor mu? Bu
proje de bu toplumun geleceğinin insan modelini oluşturma çalışmalarının bir parçası değil midir?
5. Her kurumun, bakanlığın içerisinde, değişik görevlerle AKP-elçilik
memurlarının atanması amacı ile bu kampların paralel gitmesi işin pedagojisine kadar eğilme
değil mi?

6. Kuran kursları, toplu iftarlar, gizli organizasyonlar, yüzlerce imam, dini

görevli atamaları boşuna mı?

7. Bakanlık çağdaş, laik, demokratik eğitim ve toplum yapısını savunuyorsa

bu kamp bu ilkeyle ters düşmüyor mu?

8. Geçen yıl  "uçak bizim para bizim siz kudurmaya devam edin it ürür kervan yürür" gibi ifadeleri bildirimizin altına yazan, Kıbrıslı Türklere hakaretler yağdıran ve hala daha bakanlıkta görev yapmaya devam eden elçilik memuru mu yine bu kampın organizasyonunda görevli? Tüm bu hakaretlere rağmen neden hala bakanlıkta görev yapıyor??


9. Kıbrıs Türk toplumunun ortada kalması, itilip kakılması, eşit siyasi ortak olmaktan çıkarılması, TC hükümetleri ve işbirlikçileri tarafından yapılan hatalarla oluşmuştur. Bugün, aynı hatalara anayasa, yasalar hiçe sayılarak irade gösteremeyen basiretsiz yöneticilerle Kıbrıs Türk toplumu siyasi ve kültürel bir varlık olmaktan çıkarılma noktasına doğru götürülmektedir. Bu, siyasi körlük değil midir?

10. Sayın Bakan ve Sayın Hükümet Yetkilileri ekonomik, sosyal, kültürel ve dini dayatmalara boyun eğdiğiniz zaman hedeflenen toplumsal dönüşüme katkı koyduğunuzun farkında mısınız? Farkındaysanız muhalefette olduğunuz gibi iktidardayken neden karşı çıkmıyorsunuz, neden irade gösterip dur demiyorsunuz?

Öğretmenlerimize, velilerimize, tüm toplumumuza buradan çağrı yapıyoruz,

Eğitimimize,
Kültürümüze,
Değerlerimize,
Nüfus yapımıza,
Yasalarımıza

kısacası Kıbrıslı Türk varlığımıza karşı yapılan saldırılara,
projelere, hedeflenen yurttaş modeliyle gelecekte oluşturulması planlanan

dönüştürme çalışmalarına

hep birlikte bugün geç kalmadan karşı çıkmamız,

DUR dememiz gerekiyor.

Bu topraklarda varlığını sürdürecek olan gelecek nesillerimiz için
yapmamız gereken en önemli görevimiz budur!"

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