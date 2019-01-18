KTOEÖS’ten eylem

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, hükümetin ekonomik kriz karşısında emekçiyi koruyamadığı gerekçesiyle Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.Bu çerçevede Sendika Başkanı Selma Eylem başkanlığındaki bir grup Bakanlık önüne giderek basın açıklaması yaptı.
Sendikanın açıklamasını bir süre Maliye Bakanı Serdar Denktaş da dinledi.Eylem, Türk lirasının yükselen döviz karşısında değer kaybettiğini, bunun sonucunda da maaş ve ücretlerin eridiğini, halkın alım gücünün gerilediğini ifade etti…
Eylem, bir an önce Euro geçilmesi çağrısında da bulundu.
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