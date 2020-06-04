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KTOEÖS'ten İki Toplum Liderine Açık Mektup

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KTOEÖS'ten İki Toplum Liderine Açık Mektup
KTOEÖS'ten İki Toplum Liderine Açık Mektup

Covid 19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm kesimleri etkilemiştir. Güneyde çalışan 2000 civarı Kıbrıslı Türk emekçi alınan tedbirler çerçevesinde karşılıklı geçişlerin kapatılmasıyla işlerine gidememekte ve ekonomik sıkıntıların yanında işlerini kaybetme tehlikesi yaşamaktadır. Birçok emekçi sigorta destek ödeneğini de alamamış, geçim derdiyle kaderlerine terkedilmiş durumdadır.

Sayın Başkan,

Kıbrıslı Türk işçiler AB vatandaşıdır. Avrupada alınan tedbirler incelenerek mevcut duruma çözüm üretmek için iki toplumlu sağlık komitesi ve sivil toplum örgütleriyle çözümler üreterek emekçilerimizin çalışma hakkı sağlanmalıdır.

Pandemi gerekçe gösterilerek bu hakkın engellenmesi takdir edersiniz ki insan haklarına aykırıdır. Ayrıca bu engellemenin neden olduğu ırkçı, faşist tepkiler kabul edilemezdir. Bu soruna iki toplumun birlikte ivedilikle gerekli tedbirler konusunda çözümler üretip anlaşarak  emekçilerimizin güneydeki işlerine dönüp çalışmaya başlamaları için gerekli girişimleri yapmanızı saygılarımızla arz ederiz.

 

 

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