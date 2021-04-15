KTOEÖS:Üniversiteler Ticarethane Değil, Bilim – Üretim Merkezleri Olmalıdır

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı:

Üniversiteler Ticarethane Değil, Bilim – Üretim Merkezleri Olmalıdır

Sahte diploma verdiği iddia edilen, ticarethaneye dönüştürülmüş, ülkeye bilimsel katkı yapmak yerine birçok usulsüzlüğe adı karışan üniversiteler her gün mantar gibi çoğalmaktadır.

Bilim, eğitim, gelecek kaygısı taşıyan, kamusal hizmet üreten, kar amacında olmayan birkaç üniversite dışındaki üniversitelerin nitelik ve amaç olarak tartışıldığı, kara para aklama merkezleri olduğunun konuşulduğu bir yapılaşma ile karşı karşıyayız.

Bilim, üretim merkezi olması gereken demokratik yapılanma, kar maksimizasyonu yerine toplumsal değer üretme yerleri olması beklenen üniversitelerin siyasetin bir parçası gibi davranmaları ortaçağ karanlığını andırmaktadır.

Barış, federasyon talebini %65 referandumla ortaya koyan Kıbrıs Türk Toplumuna müdahaleler sonucu atanan bir anlayışa hizmet edilecek diye demokratik katılımcılıktan, bilimden, teamüllerden uzak, siyasi tavır ve duruşu ülkemizdeki üniversiteleri daha da sorgulanır hale getirmektedir.

AKP taktik ve taklitlerini kullanmaya başlayan, kendi halkını temsil etmeyen bu siyasete üniversitelerin alet edilmesi, bilim, eğitim adına kara bir leke olmuştur.

Halkını bölen bu siyasete imzacı rektörler üniversitelerini alet etmişlerdir. Bu ucuz politikalara bilim yuvası olması gereken üniversiteleri kurban etmişlerdir.

Demokrasi, katılımcılık, barış, empati gibi evrensel değerlere, bilimselliğe ters düşen AKP ve Sn. Erdoğan vari toplumu bölme amaçlı, kontrollü hareketi şiddetle kınarız