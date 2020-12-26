  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı

KTÖS: “Barış Kültürünün Yeşermesi İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz”

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), adada barış kültürünün yeşermesi için mücadeleye devam edeceğini kaydetti. 
KTÖS: “Barış Kültürünün Yeşermesi İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz”

KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Erdoğan Emiroğulları yaptığı yazılı açıklamada, çatışmaların en kötü sonucunun kaybedilen yaşamlar ve bunun toplumda yarattığı yıkım olduğunu belirtti.

Kayıp ve akıbeti hiçbir zaman öğrenilememiş kişilerin nerede olduklarının bilinmezliğinin derin bir trajediye neden olduğunu dile getiren Emiroğulları, yaşanan trajedide tek kurbanın kayıplar olmadığını belirterek, “Kayıpların eşleri, çocukları ya da anne babaları yıllar boyunca endişe içinde korkunç acılar çekerek, umut ve umutsuzluk arasında parçalanmış olarak yaşamaya devam ederler.” ifadelerini kullandı. 

Kayıpların akıbetini bilmenin sevenlerinin temel insani hakkı olduğunu kaydeden Emiroğulları, farklı gruplardan vahşet kurbanlarını gün yüzüne çıkarmanın, tümü mağdur farklı toplumlar arasında empati kurulması için son derece güçlü bir araç olduğunu belirti.

Birleşmiş Milletler himayesinde, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerin 1981’de yaptıkları görüşmelerin, Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kurulmasını sağlayan anlaşmayla sonuçlandığını anımsatan Emiroğulları, ancak 1981’de kurulmuş olmasına rağmen, KŞK’nın yıllarca siyasi nedenlerden dolayı etkili bir faaliyet gösteremediğini savundu.
 
2007 yılında ilk kez kayıplara ait kalıntıları ailelerine teslim edilmesinin ardından, günümüze kadar geçen süreçte KŞK’nın, kayıp yakınlarının oluşturduğu sivil toplum örgütleri, Andreas Paraskos ve Sevgül Uludağ gibi öncü gazetecilerin katkılarıyla toplumsal yüzleşme adına oldukça önemli çalışmalar olduğunu belirtti.  

İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin barış kültürü eğitimini her iki toplumun eğitim sistemleri içine yerleştirme gayretinin barışma ve birbirini anlama adına önemli bir adım olduğunu kaydeden Emiroğulları, Kıbrıs adasında yaşanan çatışmaların en trajik ve acı sonucunun ise 1974’te yaşanan Muratağa-Sandallar katliamında öldürülen 14 çocuğun bugün defnedildiğini ifade etti.

“BARIŞ KÜLTÜRÜNÜN YEŞERMESİ İÇİN MÜCADELE ETMEK 14 ÇOCUĞUN ANISINA YAPILABİLECEK EN ONURLU DAVRANIŞ”

Emiroğulları açıklamasında “Nesiller boyu acısı dinmeyen yaralar açan bu tür suçların yaşanmayacağı ve bu tür insanlık suçu işleyenlerin yargılanacağı bir adada, bir daha bu tür korkunçlukların pençesine düşmeyecek toplumlar yaratılması ve barış kültürünün yeşermesi için mücadele etmek 14 çocuğumuzun anısına yapabileceğimiz en onurlu davranış olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 80 Milyonu Geçti26 Aralık 2020 Cumartesi 10:51
  • Gazeteciler Birliği: “Düşünce Ve İfade Özgürlüğünün Susturulmasına İzin Vermeyeceğiz”26 Aralık 2020 Cumartesi 10:48
  • Elenur Gültekin Gazimağusa'da Kayboldu!26 Aralık 2020 Cumartesi 10:33
  • Kalmakta Olduğu İkametgahta Ölü Bulundu26 Aralık 2020 Cumartesi 10:29
  • Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2020 Cumartesi)26 Aralık 2020 Cumartesi 09:10
  • Yasakların kapsamı genişledi...İşte yeni kararlar25 Aralık 2020 Cuma 21:49
  • Yılbaşı kutlamaları yasak!25 Aralık 2020 Cuma 21:45
  • Meyhane, bar, club ve benzeri işyerleri 4 ocak'a kadar kapalı25 Aralık 2020 Cuma 21:44
  • 21'dan sonra sadece paket servis yapılacak...Birçok işyeri kapanacak25 Aralık 2020 Cuma 21:43
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıkladı25 Aralık 2020 Cuma 21:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti