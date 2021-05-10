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KTÖS Cumhurbaşkanı Tatar’ın üniversite izinlerine yönelik iddialara yanıtlanmasını talep etti

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KTÖS Cumhurbaşkanı Tatar’ın üniversite izinlerine yönelik iddialara yanıtlanmasını talep etti
KTÖS Cumhurbaşkanı Tatar’ın üniversite izinlerine yönelik iddialara yanıtlanmasını talep etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ege Üniversitesi’ne, yeni üniversite açma izni verdiğine yönelik iddialarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmesini talep etti.

Yazılı açıklama yapan Elcil, üniversite izinlendirme yetkisinin Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nda (YÖDAK), yeni üniversite açma izni verme yetkisinin ise Cumhuriyet Meclisi’nde olduğunu belirterek, “Sn. Tatar, YÖDAK’ın bilgisi dışında böyle bir sözlü izin söyleminde bulundunuz mu?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yetkilerini aşan kararlar aldığını iddia eden Elcil, Ercan Havaalanı isminin değiştirilmesi ve üniversite izni konusunun buna örnek teşkil ettiğini savundu. Elcil, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’ya da bu olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi çağrısında bulundu. 

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