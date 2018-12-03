KTÖS, Gazimağusa’da özel gereksinimli bireyler eğitim yasası için yürüyüş düzenledi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın hayat bulması ve özel gereksinimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları talebiyle Gazimağusa’da farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) çemberinde başlayıp, Mağusa Gelişim Akademisi önünde biten yürüyüşe, Gazimağusa ve Yenierenköy’deki ilk ve orta dereceli okullardan öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi öğrenci, öğretmen ve velileri katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşe DAÜ, Gazimağusa Belediyesi, KTAMS, KTOEÖS, DAÜ-SEN, Mağusa Suriçi Derneği, Kale Lions Derneği, CTP, TDP ve Akova Kadınlar Derneği de destek verdi.

Yürüyüş esnasında “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” yazılı bir pankart açıldı; “Özel Eğitim Yasamız Çıksın” ve “Yasa Hakkımız, Söke Söke Alırız” sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından Mağusa Gelişim Akademisi’nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Akova Kadınlar Derneği ile Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi stant açtı.

MAVİŞ

Mağusa Gelişim Akademisi’ndeki etkinlikte konuşan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, özel gereksinimli bireylerin hakları için sadece bugün değil, 365 gün birlikte yürüyeceklerini belirterek, “Yasamız, dairemiz, geleceğimiz yok. Hepsini adım adım inşa edeceğiz” dedi.

Maviş, düzenledikleri etkinliğe, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan temsilci katılmamasının hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.

“Özel eğitime 2 milyon TL kaynak aktaran Eğitim Bakanlığı’nı yanımızda göremiyoruz” diyen Maviş, bakanlığın özel gereksinimli bireylerin eğitim gördüğü 6 özel eğitim merkezine üvey evlat muamelesi yaptığını savundu.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de konuşmasında, yıllar önce görüştüğü bir Eğitim Bakanının, ziyaret ettiği özel eğitim merkezi içini “orda gördüğüm manzaradan çok üzüldüm ve acıdım” ifadeleri kullandığını belirterek, özel eğitime gereksinimi olan bireylerin acınmaya ihtiyacı olmadığını ve özel eğitimle ilgili eksiklerin tamamlanmasının ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimi için devletten beklentilerini sıralayan Elcil, Özel Eğitim Yasası’nın bir an önce geçmesinin temel taleplerinden olduğunu söyledi. Elcil, okulların alt yapılarının özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini ve ülkenin özel eğitim öğretmen ihtiyacının karşılanmasını istedi.

Elcil, 200 civarında özel eğitim öğretmeni işsizken ve okullarda özel eğitim öğretmenine ihtiyaç varken, istihdam yapılmamasının ciddi bir yara olduğunu ifade etti.

Şener Elcil, ülkede özel eğitime gereksinimi olan gençlerin istihdamının da kanayan bir yara olduğunu belirtti.

Elcil,her yıl bu tür etkinlikleri düzenlemekteki amaçlarının, engelli bireylerin ve özel eğitime gereksinimli bireylerin görünür hale gelmesi, şehir altyapılarının düzenlenmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi olduğunu söyledi.

KTÖS BASIN AÇIKLAMASI

KTÖS’ün basın açıklamasını Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Özge Yiğit, Bensu Koçer ve Hatice Bekcan okudu. Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın hayat bulması temennisinde bulunulan açıklamada, özel gereksinimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları için tüm paydaşlarla birlikte çalışma ve engelsiz bir toplumsal yaşam mücadelesine ortak olma daveti yapıldı.

Açıklamada, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkmanın, doğru politika ve çözümler üretmenin, söz konusu bireylerin mutlu yaşam sürmeleri için çaba göstermenin devlet ve toplumun en önemli sorumluluklarından bir, olduğu hatırlatıldı. Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın çıkarılmasının sorumluluğunu yasa yapıcıların üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

Basın açıklamasında, KTÖS’ün özel gereksinimli bireyler için şunları talep etti:

“Özel gereksinimli bireyler için parasız, bilimsel, demokratik, nitelikli eşit ve erişebilir eğitim; erken tanının devlet tarafından gerçekleştirilmesi; özel gereksinimli bireylerin yaşam boyu eğitime ücretsiz erişimi; özel gereksinimli bireylerin istihdamı; Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasa Taslağı’nın hayata geçirilmesi; Özel Eğitim Dairesi’nin hayata geçirilmesi; özel eğitim öğretmen ihtiyacının işsiz özel eğitim öğretmenleri atanmasıyla giderilmesi”