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KTÖS: Hademeyi ihtiyaç olmadığı halde evinin yanındaki okula görevlendirdiler

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Yaptığı partizanlığı örtmek için diyalogdan kaçan Eğitim Bakanlığı, Cihangir-Düzova İlkokulu müdürünü Eğitim Bakanlığı’na çağırıp, “tehdit” ederek yarattığı sorunu çözeceğini düşünmektedir.
KTÖS: Hademeyi ihtiyaç olmadığı halde evinin yanındaki okula görevlendirdiler

Yaptığı partizanlığı örtmek için diyalogdan kaçan Eğitim Bakanlığı, Cihangir-Düzova İlkokulu müdürünü Eğitim Bakanlığı’na çağırıp, “tehdit” ederek yarattığı sorunu çözeceğini düşünmektedir.

 

UBP Düzova örgüt başkanının yakını olan ve her gittiği okulda sorun yaratan hademeye soruşturma açma yerine, tekrardan Düzova İlkokulu’na görevlendirerek partizanlık yapan Eğitim Bakanlığı, geri adım atmayarak sorunu devam ettirmektedir. Her seçim döneminde anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde kamuya yüzlerce istihdam yaparak, gereksiz yerlere personel yığan UBP zihniyeti, partizanca yer değiştirmelerle oy avcılığına devam etmektedir. Parti devlet bütünleşmesi ile kamuyu batıran, ülkeyi elektriksiz, ilaçsız, akaryakıtsız, doktorsuz, öğretmensiz bırakan anlayış, Eğitim Bakanlığı’nda da hortlamış görünmektedir.

Pandeminin yarattığı onlarca sorun ortada dururken Eğitim Bakanlığı gittiği her okulda sorun yaratan hademeyi ihtiyaç olmadığı halde evinin yanındaki okula görevlendirmeye icraat olarak öncelik vermiştir.

 

Partizanlığın ve adam kayırmanın en güzel örneği olan bu uygulamaya karşı çıkan ve geçmişte bu hademenin sorun yarattığı okulun idaresi ve öğretmenlerine ise “tehdit” silahını kullanan Eğitim Bakanlığı’na tepkimizi daha da sertleştirme kararlılığındayız. Tehdit ve şantaj demokrasiyi içine sindirmeyenlerin ortak özelliğidir. Bu çerçevede “ben yaparım olur” mantığı ile görevini suiistimal edip UBP’nin arkasına saklananları kollayan ve çocuklarımızın eğitim hakkını gasp eden Eğitim Bakanlığı önünde, 24 Mart Perşembe (yarın) saat 14:30’da Cihangir-Düzova İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri ile birlikte Eğitim Bakanlığı önünde olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

 

 

Saygılarımızla.

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