KTÖS III. Satranç Şöleni Atatürk Öğretmen Akademisi’nde gerçekleştirildi

KTÖS’den verilen bilgiye göre, şölenin gerçekleşmesinde Alasya İlkokulu, Karakol İlkokulu, Yakın Doğu İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu, Geçitkale İlkokulu, Akdoğan Dr. F. Küçük İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Şht. Menteş Zorba İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu ve Şht. Salih Terzi İlkokulu çocukları emek verdi.
Şölende Yakın Doğu İlkokulu birinci, Alasya İlkokulu ikinci ve Karakol İlkokulu üçüncü oldu.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi, AÖA ve AÖA Öğrencileri şölenin gerçekleşmesine katkı koydu.
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