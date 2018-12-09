KTÖS, İlkokullar arası Satranç Şöleni düzenliyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın ilkokullar arası satranç şöleni 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek.
KTÖS’ten verilen bilgiye göre, satrancın eğitim sistemi içerisindeki yerinin güçlendirilmesi adına, 7 Ocak Pazartesi günü öğretmenler ile öğrencilerin aynı takımda yer alacağı etkinlik KTÖS Lefkoşa lokalinde yer alacak.
Takımların 1 öğretmen 3 öğrenciden oluşturulacağı etkinliğe, bir okuldan birden fazla takım katılabilecek.
Etkinliğe, 21 Aralık Cuma gününe kadar başvuru kabul edilecek. Detaylı bilgi 05338643160 numaralı telefon aracılığıyla elde edilebilecek.
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