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KTÖS: “Yasalar her şeyin üzerindedir”

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Eski bakan Kemal Dürüst’ün Eğitim Bakanlığı döneminde “açma ön izni” alan bu üniversitenin gerekli şartları yerine getirmediği için YÖDAK tarafından öğretime başlama izni verilmediğini ve izinlerinin iptal edildiğini belirten Elcil, şöyle devam etti:
KTÖS: “Yasalar her şeyin üzerindedir”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Netkent Üniversitesi” ile ilgili yaşanan gelişmeler konusunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e; “yasaların her şeyin üzerinde olduğu ve siyasi oyunlarla eğitimi ticarete dönüştürenlere karşı dik durma” çağrısı yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, ülkede “eğitimi alınır satılır bir meta haline getirerek, nitelik sorunu yaşayan üniversite sektörü yaratan” bir “hükümetçilik” anlayışı olduğunu savundu. Elcil, üniversiteleri denetim altına almaya çalışan YÖDAK’a destek vermekten kaçınıldığını da öne sürdü.

Elcil, eğitimin sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi bilen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in YÖDAK’ın faaliyetlerine destek olmaktan uzak durduğunu gözlemlediklerini ifade ederek, özellikle “Netkent Üniversitesi” ile ilgili yaşanan gelişmelerin siyasetin, hukukun üstünlüğüne saygısı olmadığını açıkça ortaya koyduğunu öne sürdü.

Eski bakan Kemal Dürüst’ün Eğitim Bakanlığı döneminde “açma ön izni” alan bu üniversitenin gerekli şartları yerine getirmediği için YÖDAK tarafından öğretime başlama izni verilmediğini ve izinlerinin iptal edildiğini belirten Elcil, şöyle devam etti:

“Eğitim Bakanlığı’ndan, YÖDAK ve YÖK’ten uzaktan eğitim izni olmayan bu üniversite mahkemeye başvurmuştur. YÖDAK ve YÖK’ten uzaktan eğitim izni olmayan bu üniversitenin şu anda yasadışı bir şekilde 501 öğrenci kaydı yaptığı ortaya çıkmıştır. İptal kararına rağmen yasadışı öğrenci kaydı yapıp, faaliyet yürüten bu üniversite ile ilgili Eğitim Bakanlığı seyirci kalıp, izlemekle yetinmektedir. Bilindiği üzere bu üniversitenin mütevelli heyetinde CTP’den bakanlık yapmış Sn. Birikim Özgür, UBP’den bakanlık yapmış Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, birinci Cumhurbaşkanı Sn. Rauf Denktaş’ın danışmanı Sn. Çavlan Süerdem ve hepsinden önemlisi AKP eski Enerji Bakanı Sn. Hilmi Güler vardır.

Anlaşılan odur ki, Sn. Cemal Özyiğit’in yasaları uygulama ile ilgili çekincesini AKP’den gelen baskılar ve dörtlü hükümetin menfaat ilişkileri ile açıklamak mümkündür. Sn. Cemal Özyiğit’e yasaların her şeyin üzerinde olduğunu hatırlatır, siyasi oyunlarla eğitimi ticarete dönüştürenlere karşı dik durmaya davet ederiz.”

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