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KTSYD, EAK Ödül Gecesi’ne katıldı

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği’nin (EAK), Kıbrıs Rum Milli Olimpiyat Komitesi (KOA) ile ortaklaşa düzenlediği Yılın Spor Ödülleri gecesine katıldı.
KTSYD, EAK Ödül Gecesi’ne katıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği’nin (EAK), Kıbrıs Rum Milli Olimpiyat Komitesi (KOA) ile ortaklaşa düzenlediği Yılın Spor Ödülleri gecesine katıldı. Önceki akşam (8 Ocak 2019 Salı) Lefkoşa’nın güneyinde bulunan Hilton Hotel’de gerçekleştirilen ödül törenine KTSYD Başkanı Çelen Oben, Yönetim Kurulu üyesi Osman Dinler ve spor yazarı Hüseyin Kıral katılım gösterdi.

 

Gecede açılış konuşmasını yapan EAK Başkanı Erodotos Miltiadous’un Kıbrıslı Türk meslektaşlarının da gecede yer aldığını belirterek Türkçe ‘Hoşgeldiniz’ şeklinde hitap etmesi alkışlarla karşılandı.

EAK her yılsonunda üyelerinin oylaması ile belirlenen yılın erkek ve kadın sporcusunu ödül töreninde açıklarken, yılın genç yeteneği ve yılın takımları gibi birçok kategoride ödülleri sahiplerine takdim etti.

 

KTSYD ekibi ayrıca geceye katılan Avrupa Spor Yazarları Birliği (AIPS) Asbaşkanı ve AIPS Avrupa Başkanı Charles Camenzuli ile kısa süreli sohbet ederken, EAK Başkanı Erodotos Miltiadous’u düzenledikleri ödül töreni için tebrik etti.

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