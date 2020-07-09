  • BIST 118.975
  • Altın 400,566
  • Dolar 6,8595
  • Euro 7,7777
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

KTTB: “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın tüzükleri henüz yapılmadı”

» »
KTTB: “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın tüzükleri henüz yapılmadı”
KTTB: “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın tüzükleri henüz yapılmadı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Bakanlar Kurulu’nun “Covid-19 hastalığını KKTC için de Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık olarak ilan etmesi” konusunda bir dizi öneri yayınladı.

KTTB Başkanı Özlem Gürkut’un imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın tüzüklerinin henüz yapılmadığı ifade edildi.

GEREKLİ KOMİTELER OLUŞTURULMADI

Açıklamada, söz konusu yasaya göre sürecin yönetiminde Bulaşıcı Hasatlıklar Üst Komitesi yetkili kılınmış olmakla birlikte Üst Komite’nin çalıştırılabilmesi için yine yasada belirlenmiş alt komiteler olan Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesinin  de ivedilikle oluşturulması gerektiği vurgulandı.

"GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZİ, 8 TEMMUZ'DA SAĞLIK BAKANLIĞI'NA İLETTİK"

Bu sürecin, yasal ve bilimsel zeminde, hekim sorumluluğuna uygun şekilde yürütülmesi için acilen yapılması gerekenlerle ilgili görüş ve önerilerin, 8 Temmuz tarihinde Sağlık Bakanlığı’na iletildiği belirtilen açıklamada, “Her zaman olduğu gibi ülkenin hekimleri olarak bizler de kendi sorumluluğumuzun bilinciyle işbirliğine ve katkı yapmaya hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

KTTB’nin yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi.

“Bakanlar Kurulunun 5 Temmuz 2020 tarihli toplantısında Covid-19 hastalığını KKTC için de “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan etmesi ve 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın uygulanması için KKTC Sağlık Bakanlığı’nı yetkili kılması sonrası yeni bir süreç başlamıştır.

45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. Keza söz konusu yasa bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili kuralları, komiteleri ve ulusal odak noktasını, bulaşıcı hastalıklara ilişkin bildirilerin usul ve esaslar ile verilerin kayıt altına alınmasını, salgın hastalıkların araştırılması ve  kontrolü ile erken uyarı ve yanıt sisteminin usul ve esaslarını kapsamaktadır. 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasasını, işbu yasanın Sağlık Bakanlığı’na verdiği yetki ile eksiksiz bir şekilde yürütülmesi ve yasanın emrettiği hükümler doğrultusunda karar, eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2018 yılında Meclis’imizden oy birliği ile geçen Bulaşıcı Hastalıklar yasasının tüzükleri henüz yapılmamıştır. Söz konusu yasaya göre sürecin yönetiminde Bulaşıcı Hasatlıklar Üst Komitesi yetkili kılınmış olmakla birlikte Üst Komite’nin çalıştırılabilmesi için yine yasada belirlenmiş alt komiteler olan Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesinin  de ivedilikle oluşturulması gerekmektedir.

Bu zorlu sürecin yasal ve bilimsel zeminde, hekim sorumluluğuna uygun şekilde yürütülmesi için acilen yapılması gerekenlerle ilgili görüş ve önerilerimizi Sağlık Bakanı Sayın Dr. Ali Pilli’ye 8 Temmuz 2020 tarihinde iletmiş bulunmaktayız.  

Sağlık Bakanlığı’nın üzerine düşen büyük görev ve sorumluluğunun farkındayız.  Her zaman olduğu gibi ülkenin hekimleri olarak bizler de kendi sorumluluğumuzun bilinciyle işbirliğine ve katkı yapmaya hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÇMO Başkanı Erhürman: “Yüzme suyu analizleri yapılmıyor, halk sağlığı tehlikeye atılıyor”09 Temmuz 2020 Perşembe 11:02
  • 2020 Bütçesi’ne ek ödenek09 Temmuz 2020 Perşembe 11:00
  • KTTB: “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın tüzükleri henüz yapılmadı”09 Temmuz 2020 Perşembe 10:58
  • Kaçak göçmenlerin PCR testleri yapıldı; kaçan bir kişi aranıyor09 Temmuz 2020 Perşembe 10:56
  • Başbakan Tatar, ABD’yi İki Halka Eşit Davranmaya Çağırdı09 Temmuz 2020 Perşembe 10:52
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı?10 Temuz 2020 Perşembe09 Temmuz 2020 Perşembe 09:54
  • Almanya Büyükelçisi: Almanya AB Başkanlığı olarak salgın, Brexit ve AB ile ilgili zor müzakerelere hazırız09 Temmuz 2020 Perşembe 09:49
  • Birçok yerde elektrik kesintisi var09 Temmuz 2020 Perşembe 09:25
  • ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimine "Askeri Eğitim Ve Öğretim Fonu" Verecek09 Temmuz 2020 Perşembe 09:23
  • Cumhurbaşkanlığı’ndan ABD’nin Güney Kıbrıs’a askeri eğitim programı başlatmasına ilişkin açıklama09 Temmuz 2020 Perşembe 08:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti