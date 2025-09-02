KTTO Heyeti Avustralya’da Dünya Odalar Kongresi’ne Katılıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, Başkan Turgay Deniz başkanlığında Avustralya’ya giderek tam üyesi olduğu Uluslararası Ticaret Odası’na (ICC) bağlı Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) 14. Genel Kurulu ve Dünya Odalar Kongresine katılıyor.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, Başkan Turgay Deniz başkanlığında Avustralya’ya giderek tam üyesi olduğu Uluslararası Ticaret Odası’na (ICC) bağlı Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) 14. Genel Kurulu ve Dünya Odalar Kongresine katılıyor. Heyette Başkan Vekili Aziz Limasollu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayman Omaç Cin ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven de yer alıyor.

Melbourne’da düzenlenecek olan kongre, Victorian Chamber of Commerce and Industry (VCCI) ev sahipliğinde, ICC ve Dünya Odalar Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşiyor. Bu yıl “İş Dünyası, Odalar, Hükümet – Refah için Ortaklıklar” temasıyla düzenlenen organizasyona 100’ün üzerinde ülkeden 1.200’ü aşkın delege katılıyor. Üç gün sürecek kongre kapsamında 30 farklı etkinlik düzenlenecek ve 80’in üzerinde konuşmacı iş dünyasının küresel gündemini ele alacak.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, kongre kapsamında ayrıca Dünya Odalar Federasyonu’nun en üst karar organlarından biri olan Genel Konsey toplantısına konuk olarak katılacak. Dünyanın 20 farklı ülkesinden ticaret odası başkanları ve üst düzey yöneticilerinin yer aldığı bu platformda Kıbrıs Türk Ticaret Odasının temsil edilmesi, kurumsal prestij ve uluslararası görünürlük açısından büyük önem taşıyor.

Heyet, Melbourne programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosunun heyetler onuruna vereceği resepsiyona da katılacak. Ayrıca Melbourne’de yaşayan Kıbrıs Türk toplumu ile bir araya gelerek görüşme ve istişarelerde bulunacak.

KTTO heyeti, Avustralya ziyareti çerçevesinde Sidney’de de çeşitli temaslarda bulunuyor.

Dünya Odalar Kongresi, ICC ve WCF’nin yanı sıra Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun liderliğinde gerçekleştiriliyor. Kongre; iş dünyası, odalar ve hükümetleri bir araya getirerek küresel ticaretin gelişimine katkıda bulunmayı ve ortak refah için iş birliği ağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.