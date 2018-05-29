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"Küçük Ercan Pazar günü 08:00 – 22:45 saatleri arasında öldürüldü"

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"Küçük Ercan Pazar günü 08:00 – 22:45 saatleri arasında öldürüldü"
"Küçük Ercan Pazar günü 08:00 – 22:45 saatleri arasında öldürüldü"

Annesi tarafından öldürülen 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı ile dedesiTahir Lord’a bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yapıldı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre,Kunduracı’ya yapılan otopsi neticesinde “ceset üzerinde, dördü öldürücü olmak üzere birçok delici ve kesici alet yarası bulunduğu ayrıca cesedin iki günlük ölü olabileceği, ölüm sebebinin ise delici ve kesici alet yarasına bağlı olarak gelişen iç ve dış kanama olduğu” tespit edildi. Dede ve aynı zamanda zanlı anne Bilge LordKunduracı’nın babası Tahir Lord’un otopsisinde ise, ölüm sebebinin kalp yetmezliğine bağlı olarak gelişen “kalp krizi” olduğu açıklandı.
Polis açıklamasında olayla ilgili şu bilgilere yer verildi: 


“27 Mayıs tarihinde, 08:00 – 22:45 saatleri arasında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartmanı’nda, B.L.K.(K-36) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde, yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle girmiş olduğu bunalım sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı (E-7) karın ve göğüs kısmında defalarca bıçaklamak suretiyle taammüden ölmesine sebep olmuştur. Zanlı B.L.K. daha sonra ölmek kastı ile bahse konu bıçak ile kendi vücudunun muhtelif yerlerini kesmek suretiyle de intihara teşebbüs etmiştir. Olayın 28 Mayıs tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmıştır.”

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