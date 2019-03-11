  • BIST 101.094
  • Altın 226,634
  • Dolar 5,4402
  • Euro 6,1135
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Küçük için başsağlığı yayımladılar

» »
Sönmezliler Ocağı ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği eski Başbakanı İrsen Küçük’ün vefatı neeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Küçük için başsağlığı yayımladılar

Sönmezliler Ocağı ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği eski Başbakanı İrsen Küçük’ün vefatı neeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sönmezliler Ocağı, Kıbrıs Türk siyasetine önemli izler bırakan eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkına verdiği önemli hizmetlerin unutulmayacağını ve her zaman anılacağını ifade etti.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel mesajında şunları kaydetti:

“İrsen Küçük gençlik yıllarından itibaren toplumsal mücadelede, Erenköy Mücahidi olarak görev aldı ve üniversiteli arkadaşlarıyla birlikte vatan savunmasında yer aldı.

Her şeyden önce İrsen Küçük iyi bir insandı. Özellikle mesleği gereği tarım alanında köylüyle iç içe olmak, onlara yol göstermek ve daha fazla üretmek açısından yol göstermesi, rehberlik yapması unutulamaz. O’nun insan sevgisi, mensubu olduğu topluma hizmet edebilmek, yararlı olabilmek için yanıp tutuşması, moral kaynağı olması unutulamaz. İnsanlara yaklaşımı ve sevgi dolu yüreğiyle gönülleri almasını bilen bir kişiliğe sahipti.

Kendisine Allah’tan gani gani rahmet, başta yaslı ailesi olmak üzere; mücadele arkadaşları ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dileriz.”

Öteyandan KKTC Karadeniz Kültür Derneği de mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hafta sonu hakkın rahmetine kavuşan eski Başbakanlardan Kıbrıs Türk siyasetine damgasını vurmuş İrsen Küçük ’ün acısını yaşıyoruz. Tüm Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun.Tüm sevenlerine ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eğer gerçekten tuzaksa, altına neden imza attılar?11 Mart 2019 Pazartesi 14:10
  • Gardiyanlara eğitim11 Mart 2019 Pazartesi 14:05
  • “Trıple-P Olumlu Anne Babalık Programı” tanıtımı yapıldı11 Mart 2019 Pazartesi 14:00
  • Girne'de kadın sanatçılar çalışma yapacak11 Mart 2019 Pazartesi 13:55
  • "Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, derhal sendikalarla görüşmeye açılmalı"11 Mart 2019 Pazartesi 13:40
  • Tavuri son yolculuğuna uğurlandı11 Mart 2019 Pazartesi 13:35
  • Türk-Sen, iş kazalarının artarak devam ettiğini belirtti11 Mart 2019 Pazartesi 13:30
  • Bağımsızlık Yolu: “İnşaatlardaki çalışma koşulları ürpertici”11 Mart 2019 Pazartesi 13:25
  • Dikkat yağmur geliyor!11 Mart 2019 Pazartesi 13:21
  • Güngördü: Kadınlar iş hayatında büyük sorumluluk alıyor11 Mart 2019 Pazartesi 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti